Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono lasciati: 8 mesi fa le nozze

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono lasciati. Una notizia che arriva a soli 8 mesi dalle nozze.

La coppia si era conosciuta ben dieci anni fa sul set del film The Last Song, iniziando una lunga relazione che, fra alti e bassi, è andata sempre avanti. Miley e Liam si erano separati molto spesso, vivendo anche altre relazioni, per poi tornare insieme. Lo scorso 23 dicembre avevano sorpreso tutti giurandosi amore eterno con una cerimonia privata che si era tenuta nella loro casa di Franklin, nel Tennessee.

Una festa con pochi amici e molto semplice, fra torte, corone di fiori e un abito bianco stupendo per Miley. La cantante aveva annunciato di essersi lasciata alle spalle gli eccessi del passato, confermando i suoi sentimenti per l’attore australiano.

Otto mesi dopo però le cose sono molto cambiate, come ha confermato un portavoce della coppia a People. “Liam e Miley – ha spiegato – hanno deciso di separarsi. Sempre in evoluzione, in crescita, sia come partner sia come singoli individui, hanno deciso che questa è la cosa migliore mentre entrambi si dedicano alle loro vite e alle loro carriere. Continueranno a essere genitori amorevoli di tutti i loro animali mentre trascorrono un periodo separati”.

I gossip su una possibile rottura erano iniziati a circolare qualche settimana fa quando Miley era apparsa in alcune foto di Instagram senza fede. Poi la decisione di partire in vacanza sul lago di Como senza il marito. Nelle foto postate su Instagram, la Cyrus si diverte fra bikini e giornate al sole.

Con lei c’è anche Kaitlynn Carter, indicata da molti come il motivo dell’addio a Liam Hemsworth. La blogger infatti è tornata da poco single dopo appena un anno di matrimonio e, secondo i tabloid, avrebbe stregato Miley.

Lei stessa qualche tempo fa aveva chiarito di essere una moglie “fuori dagli schemi” e di sentirsi ancora attratta dalle donne. “Ma la mia relazione è particolare – aveva svelato -. Non so se potrei mai aprire le porte di casa mia a tutti, perché la mia relazione è così complessa, moderna e nuova e non penso che molti capirebbero. Voglio dire, pensate davvero che sia la classica mogliettina che cucina?”.

“Non sono eterosessuale – aveva ammesso Miley -, certo, adesso ho una storia etero, ma sono ancora molto attratta fisicamente dalle donne. Le ragazze mi piacciono ancora. Le persone diventano vegetariane per motivi di salute o per altro, ma il bacon resta buono”.