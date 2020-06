Miley Cyrus “bimba” di Conte. Botta e risposta su Twitter

Miley Cyrus fa un appello al Governo italiano su Twitter, e Conte prontamente le risponde. Tanto da meritarsi il suo “grazie” (scritto proprio così, in italiano) e una miriade di commenti sui social, dove hanno cominciato a definire la pop star una “bimba di Conte” e hanno ironizzato sul fatto che sul web possa davvero accadere di tutto. Anche che un primo ministro risponda alla celeb di turno.

Tutto è cominciato quando Miley, come tanti suoi colleghi impegnata in prima linea nella solidarietà al movimento Black Lives Matter ha pubblicato questo tweet:

L’Italia e il mondo uniti in solidarietà con Black Lives Matter negli Stati Uniti. Dobbiamo rimanere uniti per affrontare # COVID19 e il suo impatto sproporzionato sulle comunità emarginate, in particolare quelle di colore. Per favore, unisciti a noi, PM @GiuseppeConteIT? #GlobalGoalUnite