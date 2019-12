Micol Olivieri, il messaggio su Instagram: “Non mi sono mai sentita più bella”

editato in: da

Micol Olivieri affronta con coraggio il giudizio del pubblico social, mostrandosi (quasi) senza filtri su Instagram. La sua è una foto che, come unico ritocco, vede l’utilizzo del bianco e nero. Per il resto, la mostra così com’è, con tutte le piccole imperfezioni che anch’essa possiede.

Siamo in un mondo in cui ciò che conta è sempre più l’apparire: sui social, in particolar modo, si fa a gara a chi pubblica lo scatto più bello, alla ricerca di una perfezione che probabilmente non esiste. Per accontentare i follower, non si esita un attimo ad utilizzare Photoshop e a cancellare quei piccoli difetti che potrebbero fare di noi delle persone normali. Ma la verità è un’altra, ed è fatta di cellulite e pelle a buccia d’arancia, di smagliature e di qualche curva un po’ più morbida.

E proprio in nome della verità e della normalità, Micol Olivieri pubblica la sua splendida foto e ci regala una grandissima lezione: “Oh no! Una donna con la cellulite! A qualcuno faranno male gli occhi guardando questa foto, qualcuno dirà che non è possibile pubblicare una foto così… vera” – esordisce l’ex star de I Cesaroni. “Un corpo non tonico è pur sempre il corpo di una donna, il MIO corpo, di una donna che ha molto altro da raccontare, che ha vissuto tanto di più mentre passava gli anni a litigare con lo specchio che non rifletteva quella che voleva essere, la perfezione è lontana da me, ma ho sempre preferito essere diversa da quello che il mondo imponeva, unica, ho sempre voluto essere bella per il mondo che avevo dentro”.

Imparare ad amare noi stessi e la figura che vediamo allo specchio è la cosa più importante che possiamo fare, perché di noi c’è molto di più che non un’immagine che non somiglia alla perfezione tante volte ammirata su Instagram: “Come diceva la frase di un film ‘non ho mai visto un uomo scappare di fronte ad una donna nuda…’, quale frase più vera, esiste la carne, il profumo, l’essenza della persona, il carisma e la personalità che ci rende desiderabili, la sensualità di un gesto, le parole che pronunciamo, ci rendono molto più donne di un fianco senza cellulite, di una pancia piatta, di un culo sodo. Non siamo statue, siamo PERSONE, abbiamo un’anima che vale più di tutto il resto. Io non mi sono mai sentita più bella di così. Amatevi sempre” – conclude Micol.