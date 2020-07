editato in: da

Michelle Hunziker modella al mare: splendida su Instagram

Michelle Hunziker torna in tv con All Together Now – La Supersfida insieme a J-Ax. La conduttrice sarà al timone di una puntata speciale del game show musicale. Protagonisti sedici concorrenti – otto arrivano dalla prima edizione, mentre otto dalla seconda – che si sfideranno a colpi di canzoni, giudicati da 100 personaggi famosi fra cui Mietta, Iva Zanicchi e Alma Manera. Chi riceverà maggiori apprezzamenti da parte del famoso Muro Umano potrà decidere chi sfidare, dando vita a di confronti one-to-one molto interessanti.

Chi trionferà avrà il titolo di miglior voce di All Together Now. A sfidarsi ci saranno: Gregorio Rega, Federica Bensi, Daria Biancardi, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina, Carlo Paradisone, Sonia Mosca, Enrico Bernardo, Arianna Cleri, Gaia Di Fusco, Rosetta Falzone, Nicola Gargaglia, Federico Martello e Domenico Prezioso. Lo show dedicato alla musica nel frattempo si conferma come un grande successo e una delle tante scommesse vinte da Michelle.

La trasmissione tornerà in autunno con una nuova stagione. “A Settembre io e J-Ax registreremo la terza stagione, che andrà in onda probabilmente in Autunno su Canale 5 – ha raccontato la Hunziker a Sorrisi e Canzoni Tv -. Faremo tutto quello che serve per rispettare le norme di sicurezza. Vedremo se mettere dei pannelli di plexiglas tra i giudici del muro. Io e J-Ax torneremo in totale sicurezza […] All Together Now è un programma che piace tanto al pubblico”.

La Hunziker ha poi affermato che dal 5 al 18 agosto sarà in Germania per lavoro. Dopo lo stop causato dalla quarantena, Michelle è pronta a ripartire e non ha nessuna intenzione di fermarsi. “Tutte le trasmissioni tedesche vengono prodotte in quel mese – ha chiarito -. Quest’anno ero tentata di non far niente per stare con la mia famiglia, ma non è il momento di dire no e quando c’è del lavoro va apprezzato”. In seguito la showgirl svizzera trascorrerà le vacanze fra mare e montagna. Con lei il marito Tomaso Trussardi, le figlie Sole e Celeste, ma anche la primogenita Aurora Ramazzotti con il fidanzato Goffredo Cerza.