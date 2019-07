Michelle Hunziker svela su Instagram la dieta romagnola dopo il post per Eros

editato in: da

Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker si sta godendo le sue vacanze al mare con le figlie Sole e Celeste e la mamma Ineke.

Nonostante il momento di spensieratezza, la presentatrice svizzera non tralascia di far sentire il suo affetto e il suo sostegno all’ex marito Eros Ramazzotti che si è lasciato con Marica Pellegrinelli dopo 10 anni d’amore e due bambini.

Dopo il messaggio commovente e un selfie al tramonto in spiaggia, la bella Michelle svela nelle Stories di Instagram la sua dieta romagnola. Il menu prevede piadina, squacquerone e fichi, passatelli in brodo e costine. Una cenetta coi fiocchi, davvero luculiana. E il giorno dopo la Hunziker è pronta per tornare in spiaggia, anche se – come documenta – il mare è molto agitato.

Mentre la presentatrice si rilassa e delizia i fan con i suoi bikini, pare siano già definiti gli impegni televisivi per la prossima stagione. Reduce dal successo di All Together Now, Michelle tornerà alla conduzione di Striscia la Notizia e sarà al timone del nuovo format, Amici Vip. Pare che sia stata Maria De Filippi a volerla in quel ruolo.