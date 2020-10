Michelle Hunziker strepitosa su Instagram: annuncia novità e chiarisce sulla gravidanza

editato in: da

Michelle Hunziker, i bikini più belli su Instagram

Michelle Hunziker incanta i follower di Instagram condividendo sul suo profilo una foto che la ritrae con un look aggressivo. Cappello e chiodo in pelle nere come una vera rocker. E annuncia grandi novità in arrivo, ma fa subito chiarezza su una possibile gravidanza.

La bella presentatrice svizzera segue in trend del momento e come Meghan Markle e Federica Panicucci si presenta su Instagram con un outfit in pelle per fare un annuncio importante: ““Ogni cappello ha le sue idee nascoste” il mio cela l’arrivo di qualche novità…”. E siccome è abituata ormai da anni che ogni volta che parla di qualche cambiamento nella sua vita, si scatenano i rumors su una presunta nuova dolce attesa, previene i gossip e chiarisce: “(non sono incinta😂)“, ma comunque “non vedo l’ora di rivelarvela però!!!! 💋💋💋 baciooooo!”.

Di quale novità si tratti non è dato sapere. E i fan si scatenano con le ipotesi. Qualcuno pensa che Michelle Hunziker abbia trovato l’elisir dell’eterna giovinezza. In fondo, i suoi allenamenti virtuali sono diventati un must. Persino Elisabetta Gregoraci li ha provati e se quello è il risultato, conviene seguirli sicuramente. Scrive infatti qualcuno sul profilo Instagram di Michelle: “Hai scoperto l’elisir per restare sempre giovane e bella???😍😍🔥🔝”.

Altri pensano ai suoi impegni televisivi: “Secondo me iniziano le registrazioni del programma musicale che fai sul 5”, altri a progetti legati al suo brand di bellezza. In molti però si soffermano sulla precisazione della dolce attesa e commentano: “😂😂😂 Sottolineare non sono incinta è troppo forte 🤣 💪il cappello è perfetto come la Hunziker 😍😍😍 in bocca al lupo per il progetto”. E poi: “Certo… pensa se tu fossi incinta e ti arrivasse un maschietto chissà che bellezza sarebbe😍”.

Ma qualche fan sospetta che a essere incinta non sia appunto Michelle Hunziker ma qualcuno che le è molto vicino, ossia sua figlia Aurora Ramazzotti che sta vivendo una favolosa storia d’amore con Goffredo Cerza. E non sarebbe nemmeno la prima volta che il sospetto di una dolce attesa la riguardi, tanto che lei reagì in modo ironico pubblicando un sondaggio nelle Stories di Instagram. Ecco dunque, diversi follower della Hunziker chiederle: “Diventi nonna???“. E poi: “Nonna hunziker“.

Intanto, su una cosa sono tutti concordi. La bella Michelle è strepitosa con quel look: “Molto bello questo look alla Fronte del porto femminile”. E ovviamente l’aggettivo più usato per descriverla è “stupenda”.