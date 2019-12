Michelle Hunziker non ha più paura. E si confessa sul marito Tomaso Trussardi

editato in: da

Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker a 42 anni è sempre più affascinante. Sarà perché sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista professionale, sarà perché è innamorata di Tomaso Trussardi e delle sue figlie, oppure perché ha raggiunto quella consapevolezza di sé che le permette di non aver più paura del giudizio altrui.

La presentatrice svizzera si racconta in una lunga intervista al magazine Grazia dove prende posizione contro gli hater sui social, dove racconta dell’esperienza di All Together Now e di un passato difficile col quale non vuole più avere a che fare.

Michelle è oggi impegnata nella conduzione di All Together Now, insieme a J-Ax: “Ci siamo conosciuti l’anno scorso e ho scoperto un uomo meraviglioso, un papà attentissimo, un amico che è diventato come un fratello”. E a proposito del suo rapporto con gli odiatori del web chiarisce: “Li ignoro. L’hater esiste solo se reagisci. C’erano anche prima dei social, solo che non avevano voce”.

La Hunziker non ha più paura del giudizio degli altri. E ha superato il trauma dell’esperienza della setta di cui è stata vittima: “Perché una volta che ti mostri per quella che sei, le persone ti sostengono. Nessuno è perfetto, tutti commettono errori”. E se le si chiede come sarebbe potuta andare la sua vita se non avesse avuto quell’intoppo risponde: “Ho imparato a non guardare più indietro. Io viaggio nel futuro, non nel passato”.

A Grazia la conduttrice parla anche del marito Tomaso Trussardi, un amore nato nove anni fa e da cui ha avuto le figlie Sole e Celeste. Il suo talento? “Di amare il mio bagaglio, il bagaglio Hunziker, pesantissimo. Sono stata single per tanti anni perché nessuno se lo voleva prendere”. E confida: “Mio marito dice che l’ho salvato. Io credo solo di aver portato nella sua vita un po’ di scompiglio e vivacità.”

Michelle ha ripreso l’intervista sul suo profilo Instagram dove ha condiviso alcune immagini del servizio fotografico dove lascia senza fiato, tra scollature importanti, look total red e abiti glitterati.