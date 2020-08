Michelle Hunziker su Instagram la dedica d’amore più bella per Tomaso Trussardi

editato in: da

Michelle Hunziker, i bikini più belli su Instagram

La dedica d’amore più bella di sempre è quella scritta da Michelle Hunziker a Tomaso Trussardi su Instagram. La showgirl svizzera, molto attiva sui social, ha dimostrato, ancora una volta, non solo di essere bellissima, ma anche una persona sensibile e profonda. “Spesso mi chiedete come si fa a riconoscere il vero amore – ha scritto Michelle -. Il giorno che vi sveglierete accanto alla persona che pensate d’amare osservatela bene mentre dorme, in quel momento così intimo, così vulnerabile… guardatela bene. Sentirete il cuore che si riscalda, dovreste provare una tenerezza incredibile nell’osservarla. Vi renderete conto di amare ogni millimetro di quel corpo che vedete, vi verrà voglia di baciargli gli occhi, la fronte, il naso, le dita di quelle mani che sanno come farvi stare così bene, di accarezzargli i capelli, ma non lo farete solo perché sarebbe un peccato incredibile svegliarla”.

“In quel momento – si legge ancora – sentirete se questa sarà la persona con la quale vorrete progettare il vostro futuro insieme. Per me questo è l’amore, cercate questi momenti ragazzi, sono quei attimi da collezionare, attimi di felicità da assaporare fino in fondo. Io lo chiamo l’album dei miei ricordi belli, quando vi sentirete giù, andrete a sfogliarlo e vi farà sentire vivi”.

Dal 2014 Michelle è sposata con Tomaso Trussardi da cui ha avuto le figlie Sole e Celeste. Un amore arrivato dopo un lungo periodo da single in seguito all’addio a Eros Ramazzotti, papà della primogenita Aurora. La love story con l’imprenditore è stata travolgente per la Hunziker che ha riscoperto la forza di sentimenti ormai sopiti e oggi non potrebbe essere più felice. “Camminare insieme non significa che il cielo sopra sia sempre sereno – aveva rivelato qualche tempo fa al settimanale F -. Noi siamo partiti litigando, ma tenendoci per mano abbiamo percorso parecchi chilometri”. La showgirl fa riferimento a tutte quelle volte in cui è stata paparazzata per strada, mentre discuteva con il marito Tomaso Trussardi. “E chissà quante volte lo faremo ancora. Come tante coppie, e allora? Che rapporto è quello in cui non ci si scontra? I cuoricini non bastano se non costruisci qualcosa con il confronto, lo scontro, la fatica”.