Michelle Hunziker incanta in rosso e mette in ombra Caterina Balivo

Michelle Hunziker splendida ai Green Carpet Fashion Awards 2019

Michelle Hunziker è la più ammirata ai Green Carpet Fashion Awards 2019.

La presentatrice svizzera indossa un abito rosso da favola, creato dal designer Giovanni Grillotti e realizzato apposta per lei dalla maison Trussardi. La bella Michelle è uno schianto con quel vestito dalla gonna ampia e importante e corpetto rigido con scollo profondo che mette in risalto il décolleté perfetto.

La Hunziker a 42 anni lascia letteralmente senza fiato e dimostra che una moda eco-sostenibile è possibile. Accanto a lei il marito Tomaso Trussardi. I due si concedono ai fotografi, posando abbracciati, si scambiano sguardi innamorati e baci appassionati. Alla faccia delle malelingue che li volevano in crisi. Tomaso e Michelle appaiono più affiatati che mai.

Michelle durante la serata non teme rivali. Nemmeno Caterina Balivo riesce a eguagliarla, seppur bellissima con l’outfit blu creato da ProgettoQuid e realizzato presso l’impresa sociale Quid a Verona. Insomma la presentatrice svizzera può stare tranquilla col suo Trussardi e per una sera evitare gelosie.

La presentatrice è in splendida forma, merito anche del nuovo taglio con frangia. Il look è piaciuto così tanto in famiglia che anche le figlie Sole e Celeste hanno voluto imitare la mamma. E per la gioia dei fan la Hunziker ha posato con le sue bimbe condividendo la foto su Instagram. A commento scrive: “E adesso ci siamo….”Frangetta Team Hunzitruss” al completo!!!🤣🤣🤣”. Adesso la domanda che sorge spontanea è, anche Aurora, primogenita di Michelle ed Eros Ramazzotti, si lascerà contagiare dalla frangia-mania?