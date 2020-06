Michelle Hunziker ed Elisabetta Gregoraci in bikini su Instagram: la riscossa delle 40enni

editato in: da

Michelle Hunziker ed Elisabetta Gregoraci: su Instagram bikini a confronto

Michelle Hunziker ed Elisabetta Gregoraci dilettano i loro fan sfoggiando su Instagram bikini perfetti. Ebbene che cosa hanno in comune le due, oltre a corpi statuari? Entrambe hanno spento 40 candeline e non hanno nulla da invidiare alle 20enni.

Anzi la bionda Michelle, per la precisione, ha 43 anni, infatti è nata nel 1977, mentre la bella Eli ha toccato la soglia dei quaranta proprio in questo 2020. E così la Hunziker sfoggia un bikini giallo a fantasia mentre, immortalata su Instagram, si tuffa dalla barca: pancia piatta, gambe e braccia toniche sono di serie. Per non parlare del due pezzi a righe rosse e bianche, una meraviglia.

Mentre la Gregoraci, sorridente a bordo piscina, rivela addominali d’acciaio e una silhouette impeccabile, per la gioia dei tanti follower che non resistono a complimentarsi su Instagram: “Sei una roccia🤩🤩🤩 da fare invidia alle ventenni!!!! “. È talmente perfetta che qualcuno dubita della sua perfezione: “Mi sei simpatica ..anche se dubito queste foto così perfette siano proprio naturalmente perfette”.

Eppure Elisabetta ha rivelato il segreto della sua forma. Lei segue sempre il programma di allenamenti di Michelle Hunziker. Dunque, le due hanno molto di più in comune dell’età anagrafica. Il loro fisico scolpito sarebbe il risultato di un lavoro costante che evidentemente dà degli ottimi risultati, come la stessa Gregoraci spiega a Gente: “Ho fatto anche un pochino di sport e continuo anche in questo periodo: cammino per 50 minuti, salite e discese all’aria aperta, vicino a casa, e mi sono appassionata alle sessioni di allenamento che seguo su Instagram: quelle di Michelle Hunziker e di una personal trainer americana, per esempio, mi piacciono tantissimo e mi stimolano a fare movimento”.

A beneficiare dell’allenamento di Michelle è anche sua figlia Aurora Ramazzotti che in bikini è uno schianto. E se qualcuno ancora pensa che sia incinta, il selfie in costume non lascia spazio a dubbi.

La schiera delle vip al mare si allunga nel frattempo. Se Caterina Balivo incanta col due pezzi, Simona Ventura sfoggia i suoi 55 anni in modo meraviglioso.