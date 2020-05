Michelle Hunziker divide su Instagram: le foto con e senza trucco

editato in: da

Michelle Hunziker con o senza trucco su Instagram

Michelle Hunziker si presenta sul suo profilo Instagram in ordine e al naturale. E subito si scatena un dibattito tra i fan per stabilire in quale versione è meglio.

Ma procediamo con ordine. La bella Michelle ha condiviso su Instagram una serie di foto-confronto dove si mostra da una parte truccata e pettinata di tutto punto, con rossetto rosso, ciglia finte, boccoli tra i capelli e scollatura mozzafiato, pronta per andare in tv. Dall’altra, indossa una t-shirt gialla, ha i capelli arruffati e spettinati e il make up inesistente.

La Hunziker domanda: “In ordine e “apparecchiata” per la trasmissione o mood “arruffato” da casa? 😂❤️❤️❤️ bacio grande”. Il sondaggio è un successo. In breve tempo le immagini raccolgono migliaia di “cuoricini” e i commenti non si sprecano.

C’è chi decisamente preferisce la versione casalinga: “Mood “arruffato” senza dubbio”. “Meglio senza trucco 😘”. “Arruffata e con la magliettina gialla 🔝🔝bellissima ❤”. E chi invece è indeciso perché la trova splendida in entrambi i modi: “L’unica al mondo che è stupenda in entrambi i mood…”. “Per me sei splendida sempre…”. Ma nessuno propende apertamente per la versione “apparecchiata”. Ma tutti convengono che la Hunziker lasci senza fiato.

Insomma, la bella Michelle potrebbe rinunciare al trucco e parrucco tranquillamente in tv, i fan l’apprezzerebbero comunque. Un riscatto per la bufera scatenata dal famoso servizio sulla Botteri, a riprova che il pubblico preferisce le donne normali e acqua e sapone.

Mentre su Instagram scatena un nuovo dibattito, Michelle si emoziona nel salutare i due figli acquisiti. Ovvero Sara Daniele, figlia di Pino Daniele, e Goffredo Cerzi, rispettivamente miglior amica e fidanzato di sua figlia Aurora Ramazzotti, che hanno trascorso la quarantena in casa Trussardi.