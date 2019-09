Michelle Hunziker, la confessione su Belen: “Un’anima agitata”

editato in: da

Michelle Hunziker torna al timone di Striscia la Notizia e, a sorpresa, fa una confessione su Belen Rodriguez.

Le due showgirl hanno condotto insieme, per un breve periodo, il Tg satirico di Antonio Ricci. Un’esperienza che ha consentito alla conduttrice svizzera di scoprire meglio il carattere dell’argentina. Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la Hunziker ha svelato che Belen ha ricevuto ben 27 tapiri nel corso della sua carriera ed è di fatto il personaggio più “attapirato” di Striscia.

“Lei è un’anima agitata e passionale – ha svelato Michelle -, una persona genuina, movimenta molto la nostra trasmissione. Io, in confronto, sono noiosissima”. Un rapporto, quello fra le due showgirl, molto particolare, che qualche tempo fa era stato minato da alcune dichiarazioni della Rodriguez.

In un periodo particolarmente difficile della sua vita infatti Belen, stanca dell’interesse della stampa, si era sfogata con i paparazzi, mettendo in mezzo anche la Hunziker. “Michelle va in depressione se non ha i paparazzi intorno – aveva confessato -. Lo sapete bene, lei ha sempre il sorriso”.

Dopo l’episodio la Rodriguez aveva chiesto scusa sia pubblicamente che in privato alla collega, definendo la sua una “cattiveria colossale”. Michelle l’aveva perdonata, postando una foto insieme su Instagram e affermando di volerle molto bene. Oggi il legame fra le showgirl è ancora forte e positivo, ma entrambe sono concordi nell’affermare che sono molto diverse.

La Hunziker più riflessiva e attenta, Belen più passionale e ribelle. Mentre Michelle ha trovato la sua dimensione anche nel privato, grazie all’incontro con il marito Tomaso Trussardi e alle tre figlie, solo di recente la Rodriguez ha ripreso a sorridere. Merito di Stefano De Martino che, dopo una lunga separazione e tante lacrime, è riuscito a riconquistare il suo cuore.

Oggi l’argentina sogna il secondo figlio e si prende cura del piccolo Santiago. Nel frattempo, la carriera procede a gonfie vele e chissà se nella prossima stagione televisiva riusciremo a vedere le colleghe di nuovo insieme.