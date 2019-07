Michelle Hunziker, bikini perfetto dopo i 40 su Instagram. E la verità su Tomaso Trussardi

editato in: da

Michelle Hunziker in vacanza: bikini al top, figlie e lezioni di stile

Michelle Hunziker incanta pubblicando una foto su Instagram in bikini.

La presentatrice svizzera come una sirena esce dal mare cristallino della Sardegna sfoggiando un due pezzi che lascia senza fiato. La bella Michelle a 42 anni ha un fisico da far invidia alle 20enni: braccia e gambe toniche, addominali d’acciaio. Certo lei non si risparmia con gli allenamenti. E qualche tempo fa ha perfino svelato la sua dieta romagnola.

Su Instagram i follower si precipitano a complimentarsi su Instagram con lei e qualcuno la ringrazia per l’efficacia dei suoi esercizi che prontamente condivide sui social:

i tuoi esercizi sono una bomba

E poi:

Una sirena!!!!😘 Sei stupendaaaaaaaa

La Hunziker è consapevole della sua bellezza e del suo potere di seduzione. Poco prima che fosse approvato il Codice Rosso, la legge contro le violenze sulle donne, aveva dato una lezione di stile spiegando come usare la propria femminilità sempre con classe. Michelle ha messo dunque in pratica i suoi insegnamenti.

E sempre attraverso i social ha voluto mettere a tacere gli inutili pettegolezzi secondo cui lei e il marito Tomaso Trussardi fossero in crisi, un gossip scaturito da una semplice lite e alimentato dalla vicenda della fine del matrimonio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli.

La Hunziker smentisce chiaramente le voci di crisi. Tra lei e il marito va tutto a gonfie vele, anzi sarebbe pronta a convolare a nozze ancora con lui.