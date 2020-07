Michele Morrone, il presunto nuovo corteggiatore di Belen Rodriguez

editato in: da

Se c’è qualcosa di cui gli appassionati di cronaca rosa non possono proprio smettere di parlare è la vita sentimentale di Belen Rodriguez. La bella conduttrice argentina si sta godendo delle vacanze fatte di divertimento e nuovi incontri per dimenticare il (secondo) naufragio della storia con Stefano De Martino e accanto a lei, com’era prevedibile, ronzano tanti corteggiatori.

D’altronde Belen è una donna bellissima, intelligente e piena di talento: è difficile non rimanerne incantati. L’ultimo corteggiatore che sarebbe pronto a fare carte false per stare con lei sarebbe l’attore Michele Morrone, classe 1990. A rivelarlo è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Stando al magazine, i due si sarebbero sentiti su Instagram e si sarebbero anche lanciati dei messaggi in codice. Non sono ancora stati visti insieme, ma di certo il bell’attore ha il tipo di bellezza amata da Belen: sguardo magnetico, volto da bravo ragazzo e fascino mediterraneo, Morrone è nato in Lombardia ma ha origini pugliesi.

Come la Rodriguez, è legato alla sua famiglia formata dalla madre e da due sorelle. Il padre è scomparso prematuramente, lasciandogli addosso un grande senso di responsabilità. Morrone ha sempre avuto la testa sulle spalle ma anche un forte amore per la recitazione.

Il suo sogno era quello di diventare attore e da ragazzino ha iniziato ad avvicinarsi al palcoscenico, cominciando a studiare presso la Fondazione del Teatro Fraschini di Pavia. Frattanto, per cominciare a farsi strada, Michele Morrone ha posato come modello ed è in effetti riuscito a calcare le più importanti passerelle internazionali.

Il suo esordio in televisione arriva nel 2011, quando recita al fianco di Raul Bova nella serie tv Come un delfino 2. A seguire, partecipa a diverse fiction e nel 2016 diventa ufficialmente concorrente di Ballando con le Stelle. Nel dancing show si classifica secondo e l’anno dopo diventa protagonista di Sirene, fiction di Rai1.

L’ultimo anno, però, è stato quello più denso di successi: ha recitato da protagonista nel film 365 giorni di Netflix, diretto da Barbara Białowąs e Tomasz Mandes, che ha riscosso successo in tutto il mondo. L’attore è anche appassionato di box, nuoto ed equitazione. Sarà lui il nuovo fortunato amore di Belen?