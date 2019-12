Michele Bravi torna a cantare da Fiorello ed emoziona il pubblico

editato in: da

Fiorello è tornato a regalarci grandi risate con una nuova puntata del suo show Viva Raiplay!, il primo ad essere trasmesso unicamente sulla piattaforma di streaming della Rai. La sua è una comicità irresistibile, che da anni ormai conquista i telespettatori. E anche questa trasmissione è già un successo, complici anche gli incredibili ospiti che vi partecipano.

La puntata di oggi, ad esempio, si è aperta con Tiziano Ferro: l’amatissimo cantante ha salutato i fan, poi ha intonato il suo ultimo singolo In mezzo a questo inverno. Un altro momento esilarante è stata l’intervista a Silvia Toffanin, che si è prestata a un siparietto davvero divertente assieme a Fiorello. Ma tutti attendevano l’arrivo di Michele Bravi, il giovane artista che negli ultimi mesi ha lasciato il palco a causa di un drammatico incidente.

Il cantante, vincitore della settima edizione di X Factor, ha avuto una carriera fulminea e ci ha regalato brani bellissimi, molto apprezzati soprattutto tra i più giovani. Nel novembre 2018, però, è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha provocato la morte di una motociclista. A causa delle indagini che lo hanno visto imputato per omicidio stradale, e naturalmente del trauma che tale dramma gli ha provocato, Michele ha cancellato tutti i suoi impegni e si è allontanato dal mondo dello spettacolo.

Lo scorso ottobre, a quasi un anno dalla tragedia, il cantante è tornato sul palco per la prima volta. Un’emozione immensa per lui e per tutti i suoi fan, che lo hanno atteso in religioso silenzio, rispettando il suo bisogno di prendersi una pausa. E questa sera Michele Bravi ci ha regalato un’altra sorpresa, partecipando a Viva Raiplay!, seppure solamente per una breve esibizione.

Il giovane è arrivato quasi alla fine della puntata odierna, per un omaggio al grandissimo David Bowie. Ha cantato una splendida versione di Life on Mars, incantando il pubblico con la sua splendida voce, che si è rotta in un paio di punti per l’emozione. Grandi respiri, grandi acuti, palesi momenti di commozione. E al termine della canzone, ringraziando Fiorello con la voce incrinata, si è dileguato.

“A presto, buona serata”: poche parole gettate ai telespettatori prima di uscire di scena, guardando a malapena la telecamera, con gli occhi lucidi e la voce rotta. Un modo di fare, di agire, che è apparso ai fan ricco di significato. Michele Bravi è pronto a tornare in pista, offrendoci la possibilità di godere del suo incredibile talento? I fan continuano ad aspettarlo, consapevoli che il suo sarà un grandissimo ritorno.