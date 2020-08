Michela Quattrociocche esce allo scoperto con il nuovo fidanzato dopo l’addio ad Aquilani

editato in: da

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani: storia di un amore finito

Michela Quattrociocche non si nasconde più ed esce allo scoperto con il nuovo fidanzato Giovanni Naldi, arrivato nella sua vita dopo l’addio ad Alberto Aquilani. L’attrice e il manager erano stati paparazzati insieme a Mykonos e in questi giorni, a sorpresa, Michela ha deciso di rendere pubblico il nuovo amore. Nelle Instagram Stories ha postato alcuni scatti in cui i due sorridono insieme, felici e innamorati.

Le immagini raccontano il viaggio romantico della coppia a Sant’Agata sui Due Golfi, frazione di Massa Lubrense, Napoli, poche settimane dopo i momenti di passione vissuti in Grecia, prima tappa della loro estate. Giovanni Naldi arriva da una famiglia di albergatori molto conosciuta ed è proprietario di alcune strutture di lusso presenti in tutto il mondo. L’incontro con la star di Scusa ma ti chiamo amore sarebbe avvenuto all’hotel Parco dei Principi di Roma che Michela frequenta assiduamente.

Un amore, quello per Giovanni, che la Quattrociocche ha scelto di vivere alla luce del solo pochi mesi dopo la rottura con Alberto Aquilani. L’attrice e il calciatore della Roma si erano sposati nel 2012 dopo un romantico incontro sul set e avevano creato una splendida famiglia con le figlie Aurora e Diamante. L’annuncio del divorzio, dopo otto anni di matrimonio, era arrivato come un fulmine a ciel sereno. I due, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbero lasciati pacificamente e avrebbero già raggiunto un accordo.

Sia lo sportivo che l’attrice non hanno mai voluto commentare la fine del loro rapporto per proteggere le figlie e vivere serenamente questo momento complicato. “Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose – avevano detto annunciando la separazione -. Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno”, dichiarava il comunicato congiunto rilasciato a maggio 2020″.

Se Michela ha ritrovato l’amore con Giovanni Naldi, Alberto Aquilani ad oggi risulta ancora single e concentrato solamente sulla carriera. “Accordi di separazione quasi conclusi tra Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani – aveva svelato il settimanale Chi -. Il calciatore mantiene la dimora di famiglia, un’antica villa, Michela trasloca e lascia il tetto coniugale. Ma il suo cuore, ormai, batte già per un altro, un facoltoso imprenditore romano. Chissà se Aquilani sa chi è il nuovo principe azzurro della sua ex moglie”.