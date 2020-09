Michela Quattrociocche, amore a gonfie vele con Giovanni Naldi. La romantica dedica su Instagram

editato in: da

È stata un’estate piena d’amore quella di Michela Quattrociocche che ha ritrovato il sorriso accanto a Giovanni Naldi dopo l’addio ad Alberto Aquilani. Una relazione giovane e che, nonostante sia piuttosto recente, ha spinto l’attrice a renderla pubblica condividendo una romantica dedica sul suo profilo Instagram

La separazione dal noto calciatore è arrivata questa primavera e la notizia ha rotto l’idillio di una coppia che sembrava affiatatissima. I due si erano conosciuti nel 2008 sul set di Scusa ma ti voglio sposare dove la Quattrociocche ricopriva il ruolo di protagonista e da lì non si sono più lasciati: prima il fidanzamento ufficiale e poi un grande matrimonio nel 2012. Un’unione importante suggellata anche dall’arrivo della primogenita Aurora nel 2011 e di Diamante nel 2014. Una coppia giovane ma concreta e dedita alla famiglia tanto che in molti, pochi mesi prima dell’annuncio della separazione, li davano in attesa del terzo figlio.

La separazione, arrivata dopo 9 anni di matrimonio e 12 anni insieme, pare essersi conclusa senza strascichi. Un epilogo triste e che si è evoluto con grande riservatezza così come avevano annunciato gli stessi diretti interessati. Principale priorità dell’attrice e del calciatore, infatti, il tutelare il più possibile le piccole Aurora e Diamante. A distanza di qualche mese da quel delicato momento, se Michela ha ritrovato l’amore con Giovanni Naldi, il cuore di Alberto attualmente pare essere ancora libero e tutta la sua attenzione sembra rivolta alle sue figlie.

Oggi allora Michela è libera di mostrare il sorriso e la felicità ritrovata accanto a Naldi, manager rampante. Una relazione giovane, piena di entusiasmo, che ha portato la Quattrociocche e Giovanni a trascorrere insieme quest’ultima estate. Le immagini condivise dall’attrice sui social network hanno raccontato il viaggio della coppia a Sant’Agata sui Due Golfi, Napoli e Grecia: luoghi evocativi che hanno fatto da sfondo alla prima vacanza dei due.

Ed è proprio a quest’ultimo che è dedicata la romantica dichiarazione social di Michela: “Il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te“. Un verso della celebre canzone di Jovanotti che accompagna una dolce foto che li ritrae in riva al mare e che mostra tutta la complicità della neo coppia stretta in un fortissimo abbraccio.