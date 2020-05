Mia Martini, la confessione della sorella Leda a Storie Italiane

editato in: da

Io sono Mia: 5 ragioni per vedere la fiction su Mia Martini

Leda Bertè, sorella di Mia Martini, racconta l’amore per la cantante a Storie Italiane e ricorda la sua tragica scomparsa, avvenuta 25 anni fa. Nello studio di Eleonora Daniele, la sorella di Mimì e di Loredana Bertè, ha svelato particolari inediti della vita dell’artista.

“Le malelingue hanno fatto male alla Mimì – ha spiegato – il tutto generato da una gelosia e una invidia, soprattutto nel mondo della musica, perché era una grande: l’hanno voluta fermare nel modo peggiore possibile ma l’hanno fermata momentaneamente perché poi lei si è ripresa alla grande”.

“Di lei ci sono tante cose da ricordare – ha detto Leda Bertè – era una donna di un’ironia incredibile, prendeva sempre il lato ironico della vita e quando lo si presentava lo accoglieva bene. Le sue canzoni sono meravigliose ma ‘La nevicata del ’56’ a me è piaciuta moltissimo, mi ha toccata nel profondo, stavo passando un periodo piuttosto brutto”.

Leda ha poi confessato che nessuno, se non i parenti più stretti, conosceva davvero Mia Martini. “Lei è sempre stata una persona particolare – ha spiegato – ricordo sempre con piacere il suo lato ironico. A casa ho una foto di lei con Aznavour, e ogni volta che la vedo mi metto a ridere perché mi ha lasciato una dedica con scritto “Leda e Greta Garbo”, per prendermi in giro”.

Nello studio di Storie Italiane anche Leopoldo Mastelloni. “La sua rivincita più grande è che è diventa più idolo di prima – ha rivelato l’artista -. Io ho stretto un’amicizia privata con lei. La cosa più orribile è che, prima che morisse, avevamo un appuntamento a Napoli perché avremmo provato per uno spettacolo. Ci siamo lasciati dicendoci ‘ci vediamo domani’ e poi ho saputo la notizia – ha concluso -. Un misto fra strazio e incredulità. Avevamo parlato molto di queste cattiverie”. A raccontare il grande talento e la fine tragica di Mia Martini il film Io sono Mia con Serena Rossi, attrice di talento.