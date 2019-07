Melissa Satta è ufficiale: torna con Boateng

editato in: da

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati insieme.

A confermarlo è stata proprio l’ex velina di Striscia, che su Instagram ha condiviso uno scatto inequivocabile: un mazzo di rose rosse, un cuore e il nome del calciatore. Da settimane ormai si parlava di un ritorno di fiamma fra i due, da quando la coppia era stata avvistata su uno yacht insieme al piccolo Maddox.

In molti però erano convinti che si trattasse semplicemente di un riavvicinamento avvenuto per garantire la serenità del figlio, ma a quanto pare non è esattamente così. Melissa e Kevin si amano ancora e, se possibile, anche più di prima. Un amore che è tornato con forza e che la showgirl ha raccontato per la prima volta su Instagram dopo un lungo silenzio.

Tutto era iniziato diversi mesi fa quando, poco prima di Natale, era iniziato a circolare un gossip che parlava di un’imminente rottura. Boateng si era trasferito per via del suo lavoro, mentre la Satta aveva scelto di rimanere a Milano. Poi alcune uscite pubbliche della velina, sempre da sola, avevano alimentato i pettegolezzi, sino alla rottura, con tanto di cancellazione del cognome Boateng su Instagram.

In tutti questi mesi, lontano dal marito, Melissa non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma ha lasciato che a parlare fossero i fatti. I post con frasi nostalgiche, che sembravano un addio al padre di suo figlio, poi le Stories in cui, per la prima volta, appariva sorridente, durante una vacanza con l’ex e Maddox.

Oggi che è finalmente tornato il sereno nella coppia, la Satta non si nasconde più e sui social racconta la sua immensa felicità. Una decisione, quella di annunciare il ritorno di fiamma su Instagram, arrivata probabilmente dopo una lunga riflessione.

Qualche giorno fa infatti Melissa si era sfogata con i follower: “In questi mesi ho cercato di tutelare e proteggere la mia famiglia – aveva svelato -: ho un bimbo piccolo che va a scuola e la mia priorità è che esca il meno possibile in modo tale da proteggere anche lui da domande e curiosità della gente. Sono un personaggio pubblico e lo accetto, ma prima di tutto sono una donna e mamma che cerca di tutelare ciò che c’è di più importante, la famiglia e i figli”.