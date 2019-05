Melissa Satta rompe il silenzio: “Con Boateng è finita”

editato in: da

Dopo settimane di indiscrezioni e gossip, Melissa Satta rompe il silenzio e svela la verità sul rapporto con Boateng.

Ormai da tempo non si parlava d’altro che della fine del matrimonio fra l’ex velina di Striscia e il calciatore, convolati a nozze nel 2016 e genitori del piccolo Maddox. Una coppia solida e innamorata, protagonista di scatti postati su Instagram, tenere dichiarazioni d’amore e red carpet glamour. Poi il silenzio, lunghissimo, e un addio arrivato dopo appena tre anni da quel romantico sì pronunciato in Sardegna.

Melissa e Boateng hanno scelto di vivere in modo discreto e lontano dai gossip la separazione, ma che qualcosa non andasse fra i due era chiaro da tempo. Prima le assenze sempre più frequenti di lui, poi la decisione della modella di restare a Milano, nonostante il trasferimento del marito al Sassuolo. Infine le vacanze di Natale e i compleanni vissuti separati, accompagnati da post malinconici della Satta.

“Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora sposata” aveva detto la showgirl, rispondendo ai pettegolezzi sulla fine del suo matrimonio. Oggi però quella fede è scomparsa, così come il cognome del marito sul suo profilo Instagram. Segno che la relazione è giunta al capolinea, come ha svelato lei stessa, in una dolorosa intervista a Chi in cui ha raccontato per la prima volta l’addio a Kevin Prince.

“Non è mai bello quando finisce un amore, ma oggi sì, siamo in serenità – ha confessato -. Questo è già un passo avanti per chi ha provato amore e ha messo al mondo il gol più bello come nostro figlio […] L’importante ora è far respirare un clima sereno a nostro figlio. Io e Kevin siamo in ottimi rapporti, certo non è facile ma faremo del nostro meglio”.

Nel corso dell’intervista la Satta ha smentito anche i rumors riguardo le cause dell’addio, dopo che in tanti avevano parlato di un possibile tradimento da parte del calciatore. “Assolutamente falso! Nessun tradimento – ha detto -. È solo che la passione che ci univa non esiste più per entrambi. Ora sono single. Anzi no! Come mi piace dire, sono felicemente fidanzata con me stessa”.