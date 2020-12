Melissa Satta e Boateng, l’addio dopo 9 anni: l’annuncio su Instagram

editato in: da

È ufficiale l’addio fra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La modella e il calciatore hanno annunciato su Instagram la fine del loro matrimonio dopo nove anni d’amore. Nei mesi scorsi erano circolati alcuni gossip riguardo una crisi di coppia, ma Melissa e Kevin, da sempre molto riservati, non avevano commentato. Poi la scelta di separarsi e un messaggio apparso su Instagram e pubblicato da entrambi.

“Dopo un periodo di separazione – ha scritto il calciatore -, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”. Pochi secondi dopo Melissa Satta ha condiviso le stesse parole di Boateng, aggiungendo: “Grazie per questi nove anni e per il regalo più bello, Maddox”. I due non hanno chiarito il motivo del divorzio, ma sembrano decisi a proteggere il piccolo Maddox, nato nel 2014 dal loro amore.

Nel 2019, la Satta e Boateng si erano separati per qualche mese a causa di “differenze inconciliabili”, in seguito però erano riusciti a ritrovarsi. Melissa e Kevin Prince erano tornati insieme e su Instagram, fra foto di famiglia e messaggi romantici, erano apparsi più innamorati che mai. Poco dopo la crisi, l’ex velina di Striscia la Notizia aveva raccontato il tentativo di salvare il suo matrimonio e l’importanza di proteggere la famiglia dai gossip.

“Non si possono cambiare i mariti come si cambia un ferro da stiro che, quando si rompe, ne compri uno nuovo – aveva spiegato a Grazia -. C’erano state divergenze, poi abbiamo deciso di darci una seconda possibilità. Non è facile stare insieme, ma non è facile nemmeno stare da soli, né conoscere un’altra persona e ricominciare. Alla fine le relazioni hanno tutte lo stesso copione di alti a bassi. Non esiste il matrimonio perfetto”.

“È un lavoro e richiede molta pazienza – aveva raccontato parlando della famiglia -. Purtroppo oggi siamo tutti più consumisti ed egoisti, non abbiamo lo spirito di sacrificio che avevano le nostre madri e le nostre nonne […] Ho rinunciato a qualche lavoro, perso qualche opportunità perché non ero al posto giusto al momento giusto. Ho vissuto per due anni a Dusseldorf, ho studiato il tedesco, ho abitato poi a Francoforte, poi in Spagna per seguire lui. Capisco e condivido il continuo bisogno di sfide e stimoli perché sono così anche io”.