Melissa Satta incinta di Kevin Prince Boateng: l’indiscrezione

La calda estate di Melissa Satta (vicino a Boateng)

Melissa Satta è incinta di Kevin Prince Boateng? Secondo alcune indiscrezioni diffuse dal settimanale Di Più sembrerebbe di sì. L’ex velina di Striscia la Notizia ha finalmente ritrovato il sorriso accanto al calciatore. Una amore nato nel 2011, poco dopo l’addio a Christian Vieri, e coronato dalle nozze celebrate a Porto Cervo, ma soprattutto dalla nascita di Maddox.

Lo scorso anno la coppia aveva vissuto un momento di difficoltà e Melissa, con grande sofferenza, si era allontanata da Kevin Prince. Alla fine però l’amore ha trionfato e i due sono riusciti a superare la crisi, tornando insieme. Ora che la famiglia si è riunita, la Satta sarebbe pronta a regalare una sorellina a Maddox. Ad alimentare i gossip alcune foto, diffuse da Di Più, in cui la modella è all’interno di un negozio di vestiti da bambini e acquista dei capi rosa. In altri scatti Melissa esce dal locale e incontra un conoscente che, parlando con lei, le sfiora dolcemente la pancia.

Raccontando il ritorno di fiamma con Boateng a Verissimo, l’ex velina non aveva nascosto la volontà di allargare la famiglia. “Un momento di distacco può servire per riordinare le idee – aveva confessato a Silvia Toffanin -. La cosa importante è risolvere il problema e capire se si può andare avanti. […] La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai”.

“Dopo un anno, abbiamo recuperato – aveva aggiunto -. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio. I giovani di oggi devono riflettere sull’importanza di tenere unita la famiglia. Stare insieme è un sacrificio e un compromesso”.

Infine Melissa aveva svelato di voler avere un altro figlio da Boateng. “Oggi sono felice e serena. Un altro figlio ci sarà, vorrei che Maddox avesse un fratellino ma con calma, c’è tempo”.