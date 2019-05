Meghan Markle, svelato il soprannome del Royal Baby

editato in: da

Il figlio di Meghan Markle e del principe Harry ha già un soprannome, ed è oramai per tutti Baby Sussex, dal titolo onorifico ufficiale dei genitori, che sono rispettivamente appunto Duca e Duchessa del Sussex.

Harry e Meghan dopo le nozze, come da tradizione, il giorno del loro matrimonio hanno ricevuto quel titolo nobiliare, scelto direttamente dalla Regina Elisabetta in onore di una delle contee storiche inglesi e ora lo trasmetteranno anche al futuro bebé.

Il nomignolo è comparso per la prima volta sul profilo Instagram Sussexroyal, l’account ufficiale della coppia reale, che nell’ultimo post ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta di fondi in onore della futura nascita, destinata a varie NGO scelte personalmente dai due reali. Proprio in questo post ufficiale si legge: “appena una settimana fa, il Duca e la Duchessa di Sussex vi hanno chiesto di tenere in considerazione l’idea di sostenere varie organizzazioni in tutto il mondo anziché inviare regali per l’imminente arrivo del loro primogenito. Non solo ci avete dato supporto, ma avete agito concretamente. Le loro altezze reali volevano farvi conoscere l’impatto del vostro sostegno – il risultato diretto delle vostre donazioni e della vostra energia. Avete deciso di far parte di qualcosa di buono e avete fatto davvero la differenza. Che si tratti di una donazione di 5 dollari o di un contributo di 1000 sterline, o di aver anche solo fatto girare la voce, ciascuno di voi ha fatto la sua parte. A nome del Duca e Della duchessa (e di Baby Sussex), vi ringraziamo tanto”.

Non è passato inosservato l’utilizzo del termine “Baby Sussex” e non più di “Baby Bump” (il nascituro). Secondo alcuni tabloid inglesi, tra cui il The Sun, questo nuovo soprannome sarebbe uno dei segnali che il bambino sarebbe già nato.

I futuri genitori hanno già dichiarato in un comunicato stampa dell’11 aprile che il parto sarà gestita in maniera del tutto privata, “fino al momento più opportuno” per cui nulla vieta di pensare che sia già avvenuto.

In questi gironi, inoltre sono stati avvistati diversi veicoli fuori dal cottage reale e questo ha fatto pensare che Meghan abbia già partorito o sia in procinto di farlo, inoltre Harry non ha attualmente pianificato nessun impegno pubblico per i prossimi giorni e sarebbe arrivato a Londra il truccatore preferito della Duchessa, tutti “indizi” che fanno pensare a una nascita imminente o già avvenuta.

Sicuramente la neomamma non poserà per la classica foto di rito davanti all’ospedale, come ha fatto invece Kate, moglie di William, per tutti e tre i suoi figli e Diana prima di lei. Secondo il magazine Who sarà direttamente il Principe Harry a fare le prime foto al nascituro (o nascitura) a cui sarà riservato un benvenuto privato e intimo, anche se inusuale e in contrasto con protocollo reale.

In attesa delle notizie ufficiali, non mancano le varie previsioni sulla data, c’è chi punta sul 21 aprile (compleanno della Regina) o sul 23 (compleanno di baby Louis di Cambridge, terzogenito di William e Kate). Quelli che, invece, credono che Baby Sussex sia già nato, ipotizzano che ci sarò un annuncio ufficiale intorno al giorno di Pasquetta.

Per quanto riguarda il nome, invece ancora non si sa nulla, anche se Serena Williams, grande amica di Meghan, avrebbe accidentalmente rivelato che sarà una femmina.