Meghan Markle e Rihanna amiche in segreto

Meghan e Rihanna hanno troppo in comune per non essere amiche: lo sostiene The Sun, il più popolare e affidabile giornale britannico dedicato a spettacolo, costume e gossip.

Secondo le voci raccolte dal Sun la Duchessa di Sussex, che vanta numerosissime amiche famose, avrebbe avuto modo di conoscere e apprezzare la popstar negli scorsi anni, grazie al costante impegno umanitario a cui entrambe continuano a dedicarsi.

Anche Harry ha conosciuto Rihanna: i due hanno partecipato in qualità di testimonial alla campagna di informazione sull’HIV nelle Barbados, terra natale di Rihanna a cui la cantante è estremamente legata.

Meghan e Rihanna sono quindi due donne giovani (31 anni Rihanna, 37 Meghan), orgogliose delle proprie origini, consapevoli di quanto sia importante l’impegno dei personaggi pubblici nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti di tematiche importanti. Sono dotate, inoltre, di stile e personalità che non passano di certo inosservate.

Come se non bastasse, Rihanna ha recentemente annunciato di aver vissuto a Londra per un anno, scegliendo di mantenere il completo riserbo sul suo nuovo domicilio e sui suoi movimenti nella capitale del Regno Unito. Il motivo? Aveva bisogno di concentrarsi sul lancio della sua nuova linea moda e sulla (ormai famosissima) linea di prodotti cosmetici Fenty Beauty, già presente sul mercato da qualche anno.

Inoltre a Londra vive l’attuale compagno della cantante, Hassan Jameel. Quindi la città del Tamigi sarebbe a tutti gli effetti la nuova casa di Rihanna, che ha ammesso di essersi un po’ stancata delle sue dimore di Los Angeles e di New York e di essersi abituata abbastanza in fretta a respirare la stessa aria della Regina Elisabetta. Inutile dire che nel momento in cui hanno scoperto che la popstar si era trasferita a Londra, i suoi fan britannici hanno promesso di battere ogni strada della Capitale pur di individuare la sua abitazione: Riri di certo non ne sarà stata felice.

Forse proprio per rispettare il bisogno di privacy di Rihanna e per mantenere il profilo basso e discreto che la famiglia reale si aspetta da lei – soprattutto ora che è in congedo di maternità -, Meghan non si è mai fatta vedere insieme alla cantante, nonostante in passato non abbia mai avuto timore di mostrarsi in compagnia delle sue celeberrime amiche Serena Williams e Priyanka Chopra.