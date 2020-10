Meghan Markle, il piano di William e Kate Middleton per riportare Harry a Londra

editato in: da

Kate Middleton a Buckingham Palace con l’abito su misura

William e Kate Middleton avrebbero un piano per riportare Harry a Londra, allontanandolo da Meghan Markle. Dopo la Megxit i Sussex si sono trasferiti negli Stati Uniti e il secondogenito di Lady Diana non ha più fatto ritorno in patria. Un’assenza che continua a pesare per i membri della Royal Family e soprattutto per i duchi di Cambridge. Più volte la Regina in questi mesi ha invitato a Bukingham Palace il nipote, nella speranza di rivedere il piccolo Archie, ma l’attrice di Suits e il marito hanno sempre rifiutato.

La coppia si è trasferita in una villa in California dove sta già programmando di trascorrere le vacanze di Natale. Proprio per questo, secondo Express, William e Kate avrebbero elaborato un piano per costringere Harry a fare ritorno in Inghilterra. Come? Sfruttando il legame del secondogenito di Diana e Carlo con il generale Sir Richard Dannatt. Harry infatti ha moltissimi amici nell’esercito e si è sempre impegnato per aiutare e sostenere i veterani di guerra attraverso numerose iniziative.

Lontano dalla Gran Bretagna però avrebbe perso di vista tutti i suoi progetti, dimenticando gli amici lasciati a Londra. “Fa le sue scelte, ma ci manca – ha svelato il generale Dannatt -. Spero che le circostanze possano cambiare e che torni per assumere compiti reali più tradizionali […] Harry e Meghan sono molto coinvolti in altre cose e questa è la loro scelta di vita e non li critico per questo”.

Parole dietro cui si celerebbero Kate Middleton e William, decisi più che mai a riportare Harry a casa. I duchi di Cambridge infatti sanno molto bene che il principe è legato da un affetto profondo ai suoi amici nell’esercito e le dichiarazioni di Dannatt potrebbero spingerlo a rivalutare un ritorno a Londra. D’altronde, almeno secondo quanto svelano le fonti americane, Harry non si sarebbe mai ambientato del tutto negli Stati Uniti. Nonostante l’amore per Meghan Markle, non sarebbe mai riuscito a trovare una propria dimensione, come invece era accaduto grazie alle sue iniziative per i veterani. Lasciare gli amici sarebbe costato molto al fratello di William che ora sentirebbe la nostalgia di casa e potrebbe presto fare ritorno alla Corte di Elisabetta.