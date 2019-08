Meghan Markle, il passo falso di Harry con i media (che ha messo tutto in discussione)

editato in: da

Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno commesso diversi errori negli ultimi mesi, il più grande però è attribuito proprio al duca di Sussex.

I due hanno commesso diversi passi falsi da quando sono una coppia, soprattutto nella gestione del rapporto con i media. Questo atteggiamento non è sfuggito alla regina che, in vista dell’imminente compleanno di Meghan, è intervenuta per mettere in guardia la duchessa su come comportarsi. Secondo alcuni critici reali, i reali di Sussex sarebbero partiti col piede sbagliato e questo li avrebbe condotti su una strada di errori.

Quando il principe Harry e Meghan hanno iniziato a frequentarsi, la stampa è letteralmente impazzita per l’ex attrice statunitense. Ma il suo passato e il carattere forte che ancora oggi la contraddistingue, l’ha esposta inevitabilmente a critiche.

È stata proprio in quella occasione che Harry avrebbe commesso il primo di una serie di errori. Il duca di Sussex infatti, è intervenuto contro la stampa a difesa di Meghan rilasciando diverse dichiarazioni insieme alla richiesta di essere più gentile nei confronti di quella che è oggi è diventata sua moglie e madre del piccolo Archie. Secondo i critici reali quello è stato un grande errore da parte del principe che ha fatto sì che inevitabilmente, la coppia finisse sotto i riflettori.

Il confronto con William e Kate è stato poi inevitabile, i due infatti avrebbero accolto in maniera più comprensiva la stampa organizzando addirittura una conferenza in occasione del loro fidanzamento per dare la notizia ai giornalisti.

Meghan Markle e suo marito non si sono dimostrati disponibili nei confronti dei media come l’altra coppia reale, anche se Harry in passato non è stato poi così attento alla privacy come lo è ora. I duchi si Sussex infatti hanno scelto di escludere i giornalisti sia dal matrimonio che dalla nascita di Archie.

Anche se questo desiderio di discrezione è comprensibile, è altrettanto vero che, Harry e Meghan dovrebbero imparare a gestire meglio i rapporti con la stampa, come la Regina ha più volte consigliato a loro. Del resto lei stessa non potrà perdonare ancora a lungo gli errori commessi da suo nipote e da Meghan che potrebbero costarle la reputazione reale.

Certo è, che i due non hanno soltanto commesso sbagli, anche perché a sostenerli sono in tanti e l’affetto del pubblico dimostra che comunque, come coppia pubblica sono piuttosto apprezzati.