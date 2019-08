Meghan Markle o Kate Middleton: la Regina svela chi preferisce

editato in: da

La preferita della Regina Elisabetta, a quanto pare, non è più Kate Middleton, ma Meghan Markle.

A svelarlo a Page Six è Duncan Larcombe, esperto di Royal Family, che ha svelato i retroscena del rapporto di The Queen con la duchessa di Sussex. A quanto pare la Regina ha creato un legame molto forte con Meghan, diverso da quello che ha con Kate Middleton e con gli altri membri della famiglia reale.

Le due sono molto complici ed Elisabetta avrebbe fatto di tutto per mettere l’attrice di Suits a suo agio, aiutando Harry a proteggere Meghan dall’ingerenza della stampa che, dopo averla osannata nei mesi di fidanzamento, ora non fa altro che criticarla.

D’altronde la Markle, abituata al mondo scintillante di Hollywood, ha fatto molta fatica ad ambientarsi a corte, fra regole da seguire, l’etichetta e tradizioni da non infrangere.

Spesso è andata contro il volere dei sudditi, come quando ha scelto di organizzare per Archie un battesimo privato e di centellinare le foto di famiglia, postandole esclusivamente su Instagram. Nonostante il carattere ribelle di Meghan però la Regina sembra avere una predilezione per lei.

“Meghan ha stretto un rapporto molto stretto con la Regina – ha svelato l’esperto reale -, rispetto a quello che lei ha con altre persone che hanno sposato membri della Famiglia Reale”.

“La Regina – ha aggiunto Duncan – ha fatto uno sforzo particolare e insolito per darle il benvenuto, come il viaggio insieme a lei sul treno reale nel Cheshire. Sono sicuro che non l’abbia mai proposto a Kate Middleton”.

Dunque sarebbe proprio Meghan la preferita della Regina e non, come hanno ipotizzato spesso i royal watchers, Kate. La moglie di William sta facendo di tutto per tentare di essere perfetta e per prepararsi a diventare regina quando il marito verrà incoronato. Questo però non sembra bastare alla Sovrana, conquistata dalla Markle molto più di quanto sembri.