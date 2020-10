editato in: da

Meghan Markle, capelli lunghi e top

Meghan Markle fa discutere con il look da 326mila e l’orologio di Diana. I Sussex sono apparsi in una nuova foto ufficiale diffusa da Time in occasione della puntata speciale di Time 100 Talks, una serie di conversazioni che si terranno il prossimo 20 ottobre dalla casa di Harry e Meghan. Lo scatto in bianco e nero, realizzato da Matt Sayles, ritrae la coppia sorridente e felice. Ad attirare l’attenzione è soprattutto il look dell’ex star di Suits.

Nell’immagine Meghan indossa un tailleur pantalone firmato Alexander McQueen, abbinato a un blazer Grain de poudre e a un pantalone a sigaretta. Ad aumentare il valore del look i gioielli più amati da Lady Diana, per un totale di 326mila euro. Per l’occasione infatti la moglie di Harry ha scelto di sfoggiare l’anello di fidanzamento ricevuto nel 2017, disegnato dal principe e realizzato dai gioiellieri Cleave and Company usando un diamante proveniente dallo Botswana con l’aggiunta di due pietre parte della collezione della madre. Al polso la Markle ha invece deciso di indossare due pezzi Cartier in oro, ma soprattutto l’orologio Tank amatissimo da Lady D.

L’orologio ha un significato molto importante per Harry e per tutti coloro che hanno amato Diana Spencer. Dopo la sua morte, come raccontato da Paul Burrell, l’ex maggiordomo della Royal Family, Harry e William dovettero dividersi i gioielli della madre. Harry scelse l’anello, mentre William l’orologio. Tempo dopo nel documentario The Diana Story, il secondogenito della principessa spiegò: “Da ragazzino quando tenevo la mano della mamma quell’anello mi faceva sempre male perché era così grande”. Così quando il fratello maggiore scelse di chiedere la mano di Kate Middleton, Harry decise di fare uno scambio, prendendo l’orologio e regalando l’anello a William. Il prezioso di Diana in seguito finì nelle mani dell’ex attrice.

La foto, come era prevedibile, ha scatenato accese polemiche, in tanti non hanno gradito la scelta di Meghan di indossare un look così costoso anche in vista dei temi che verranno trattati nello speciale di Time 100 Talks: “Progettare un mondo migliore”, “Costruire comunità online affidabili, più sicure e più eque” e “Cosa significa sostenere e accelerare il progresso su questioni critiche come l’equità di genere, la giustizia razziale e il cambiamento climatico”.