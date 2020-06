Mediaset, svelati i palinsesti luglio-agosto 2020

editato in: da

Mediaset ha finalmente svelato i palinsesti di luglio-agosto 2020. L’annuncio è arrivato tramite Publitalia 80, concessionaria della pubblicità sulla rete televisiva. Cosa vedremo in tv nelle prossime settimane? Il ritorno più atteso è quello di Temptation Island che, dopo un periodo di incertezza, sarà di nuovo sul piccolo schermo, condotto da Filippo Bisciglia. Verranno poi riproposte alcune repliche, come quelle di Tu Sì Que Vales con Maria De Filippi e Ciao Darwin di Paolo Bonolis.

Il palinsesto di Canale Cinque prevede la messa in onda delle repliche di Rosy Abate, fiction con Giulia Michelini, seguita da quelle di L’Amore strappato con Sabrina Ferilli la domenica. Il lunedì spazio ai film, mentre il martedì sarà il giorno dedicato a Temptation Island nella versione nip. Il mercoledì ci sarà Tu Sì Que Vales in replica, seguito da Manifest, una nuova fiction, e All Together Now di Michelle Hunziker. Sabato il pubblico potrà rivedere Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti. Confermata inoltre la versione estiva di Striscia la Notizia che si chiamerà Estatissima.

Su Italia Uno la domenica sarà dedicata ai film, così come il martedì, il giovedì e il sabato. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì invece andranno in onda le puntata di Chicago Fire, Chicago P.D e Chicago Med. Su Rete Quattro, Roberto Giacobbo condurrà Feedom – Oltre il confine, mentre Quarta Repubblica andrà in onda tutti i lunedì sino alla fine di luglio per essere poi sostituita da un film. Il martedì, il mercoledì e il venerdì saranno i giorni dedicato alle grandi pellicole, mentre il giovedì ci saranno le repliche di CR4 di Chiambretti.

Il programma più atteso (e la grande novità) è senza dubbio Temptation Island. Quest’anno la trasmissione inizierà un po’ più tardi per lasciare spazio agli show che hanno subito uno stop negli ultimi mesi. I casting sono ancora in corso e per ora Maria De Filippi non ha ancora svelato le coppie che sbarcheranno in Sardegna, ma di sicuro sarà, nuovamente, un grande successo.