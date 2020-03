Mediaset rivoluziona il day time: Palombelli sospesa e Panicucci resiste. Dubbi sulla D’Urso

editato in: da

Ancora variazioni per il palinsesto di Mediaset, sempre nell’ottica di dare ai cittadini in questo momento così delicato tutte le informazioni fondamentali per affrontare la situazione di emergenza sanitaria.

Già la scorsa settimana si erano spente le telecamere per tanti programmi, con l’intenzione di concentrarsi su appuntamenti a più alto tasso informativo, per offrire una comunicazione più completa possibile per gli spettatori a casa.

Le trasmissioni del palinsesto Mediaset, in particolare quelle della fascia di day time, sono state infatti rimodulate nella programmazione a partire da lunedì 16 marzo: il provvedimento riguarda Mattino 5, Forum, Uomini e donne e Avanti un altro.

Nel caso di Forum, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli in onda ogni mattina su Canale 5 dalle 11 alle 13, saranno programmate delle repliche nella fascia oraria abituale.

Stessa situazione per Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis condotto in compagnia di Luca Laurenti, su Canale 5 ogni giorno in fascia preserale: anche per questo appuntamento molto amato dal pubblico andranno in onda delle riproposizioni all’orario usuale.

Per Uomini e Donne, trasmissione legata principalmente agli sviluppi quotidiani delle relazioni tra i protagonisti, si proseguirà per alcune puntate per poi sospendere temporaneamente la programmazione. Il programma di Maria De Filippi andrà in onda fino al prossimo 23 marzo e in seguito verrà sostituito da alcuni film e fiction straniere.

Dal 16 al 20 marzo dunque il pubblico a casa potrà seguire le avventure dei protagonisti del Trono Classico, visto che le puntate sono state già registrate. Brutte notizia per gli appassionati del Trono Over con Gemma Galgani: l’ultimo appuntamento infatti è stato il 13 marzo.

Secondo le prime informazioni, le registrazioni delle nuove puntate dei programmi citati riprenderanno non appena la situazione lo consentirà, si spera entro le prossime settimane.

Continuerà ad andare in onda Mattino 5, il programma con la conduzione di Federica Panicucci: ci si concentrerà totalmente sul contenuto informativo dedicandosi all’emergenza in atto ed esplicitando la nuova missione modificando anche il titolo in Mattino 5 – Speciale Coronavirus.

Per quanto riguarda i programmi sotto la guida di Barbara D’Urso, è già stato sospeso Domenica Live, mentre continua, almeno per questa settimana, la trasmissione di Live – Non è La D’Urso, sempre senza pubblico e con meno ospiti del solito.