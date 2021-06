Mediaset cambia tutto: Cuccarini-De Martino al posto della D’Urso la domenica

editato in: da

Mediaset cambia tutto e punta su un nuovo show domenicale, condotto da Lorella Cuccarini e Stefano De Martino, che dovrebbe andare in onda al posto di Domenica Live di Barbara D’Urso. La notizia circolava ormai da tempo, ma ora sembra che la rete abbia confermato il programma che verrà guidata in tandem dall’ex ballerino e dalla showgirl.

Se Pomeriggio Cinque sarebbe stato confermato per una nuova stagione, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso cederanno il posto a nuove trasmissioni. Come rivela Il Giorno, Mediaset avrebbe scelto di puntare su Lorella Cuccarini e Stefano De Martino. I due sono stati fra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici dove hanno avuto modo di conoscersi e creare un’ottima intesa che avrebbe convinto la rete a puntare su questo inedito duo. Nell’ultima puntata dello show, Lorella e Stefano si erano esibiti sulle note del Tuca Tuca, fra risate e grande complicità. Ora la coppia starebbe per tornare con un programma domenicale che sostituirà Domenica Live e si scontrerà con Domenica In di Mara Venier.

Per ora del nuovo programma Mediaset non si sa nulla, solo che dietro la produzione c’è la Fascino, società di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Proprio quest’ultima ha creduto da subito nella Cuccarini, dando una svolta alla sua carriera, dopo le liti con Alberto Matano e l’addio a La Vita in Diretta, grazie ad Amici. “La ritenevo una grande professionista – aveva raccontato qualche tempo fa a Verissimo la stessa Lorella -, ma nel momento in cui scopri la donna rimani veramente colpito, perché non è così facile trovare una persona che tende sempre la mano come fa lei e capace di costruire un rapporto di protezione così solido”.

Legatissimo a Maria De Filippi, Stefano De Martino ha iniziato da tempo una carriera come conduttore dopo il successo di Amici. L’ex ballerino ha guidato con successo Stasera tutto è possibile e Made in Sud e, secondo le indiscrezioni, ora sarebbe pronto a cimentarsi in una nuovissima avventura accanto a Lorella Cuccarini.