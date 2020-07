Demi Lovato si sposa: chi è il compagno Max Ehrich

editato in: da

Demi Lovato si sposa: la cantante ha pubblicato su Instagram una foto, corredata di didascalia romanticissima, che la ritrae il giorno della proposta tra le braccia del fidanzato. Lui è Max Ehrich, ballerino e attore che frequenta la popstar da pochi mesi.

Nato a Marlboro il 24 giugno 1991, Ehrich ha esordito nel cinema quando era appena adolescente. La sua prima volta sul grande schermo risale infatti al 2004 grazie al film One Easy Job. Quando si parla della sua carriera, è necessario citare pure la presenza nel cast di High School Musical 3: Senior Year.

Il futuro marito di Demi Lovato è comparso anche in una delle più celebri serie tv internazionali: Ehrich, infatti, è stato guest star in Ugly Betty. Nel cast del film tv The Pregnancy Pact, ha visto, nel 2012, l’arrivo della vera svolta della sua carriera. In quell’anno, infatti, ha iniziato a vestire i panni di Fenmore Baldwin, uno dei personaggi di Febbre d’Amore, soap opera in onda dal lontano 1973.

L’anno successivo, è arrivato il primo riconoscimento importante: la nomination per il Daytime Emmy Awards, uno dei premi più ambiti al mondo per gli attori che lavorano sul piccolo schermo. Si potrebbe andare avanti ancora molto a elencare le tappe della carriera del neo fidanzato ufficiale di Demi Lovato!

Farlo significa, per esempio, ricordare la sua partecipazione ai videoclip di due singoli della cantante Vanessa Hudgens. Come sopra accennato, la sua relazione con la Lovato è iniziata pochi mesi fa. I rumors in merito a una loro frequentazione hanno iniziato a rincorrersi attorno alla fine di marzo, quando E! News parlò del loro rapporto e di una presentazione agli amici da parte della cantante statunitense, che spegneà 28 candeline il prossimo 20 agosto.

Quei rumors si sono piano piano trasformati in certezze e ora, con la pubblicazione da parte della cantante di una serie di foto che li vedono assieme su una spiaggia di Malibu dopo la proposta, c’è la prima pagina ufficiale di una storia bellissima, che vede la diva di Tell Me You Love Me traboccante di felicità. La caption del post, in cui afferma di non essersi mai sentita così amata in vita sua, ne è chiara dimostrazione.