Chi è Max Bertolani, ex fidanzato di Pamela Prati

Max Bertolani è uno fra gli ex fidanzati più famosi di Pamela Prati. La showgirl e lo sportivo infatti sono stati legati per diversi anni e, poco prima di lasciarsi, si era parlato addirittura di nozze.

In queste settimane Pamela Prati è finita al centro del gossip per via del suo rapporto con Mark Caltagirone e delle indiscrezioni su un falso matrimonio, creato solamente per attirare attenzione e rilasciare interviste. La showgirl si è difesa nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, minacciando querele e rispondendo a chi la critica. Nel frattempo diversi suoi ex sono stati intervistati, parlando della showgirl e del suo rapporto con gli uomini.

Fra loro Max Bertolani che ha vissuto una storia molto importante con Pamela. I due si sono conosciuti nel lontano 1999 durante una fiera del fitness e sono stati legati per ben tre anni sino a quando le loro strade non si sono divise.

Classe 1964, vero nome Massimiliano Bertolani, è nato ad Aviano ed è un giocatore di football americano famoso in tutto il mondo. Il suo esordio è arrivato nel 1984, con i Rhinos Milano, in seguito ha militato in altre squadre come i Flyers Segrate, i Pharaones Milano, i Frogs Legnano, i Pynthos Milano, i Gladiatori Roma, i Seamen Milano e i Lions Bergamo.

Non solo, Max Bertolani ha anche vestito la maglia della nazionale, mentre nel 2008 ha fondato la sua scuola di football americano. Dallo sport, è passato ben presto alla tv, complice un fisico statuario e occhi azzurri che hanno stregato il pubblico italiano. Nel 2002 è entrato nel cast di La sai l’ultima? in seguito è stato scelto da Maria De Filippi come tronista di Uomini e Donne.

L’abbiamo visto anche in Beato tra le donne, Touchdown&SportLife e in diverse fiction e serie tv in cui ha mostrato il suo talento d’attore come Piloti, Così fan tutte, Butterfly Zone- Il senso della farfalla, BackWard e Camera Café. Nel 2013, Caterina Balivo l’ha voluto come tutor sportivo di Detto Fatto.

Pamela Prati è senza dubbio la donna a cui è rimasto più legato, grazie ad un’intensa storia d’amore, vissuta sotto i riflettori. Intervistato a Storie Italiane, Max Bertolani ha confessato di aver sofferto molto per lei: “Sono stati tre anni fantastici – ha ricordato -. Lei è allegra, simpatica, amava i cagnolini ed aiutare il prossimo, perché è generosa e altruista. Volevo creare una famiglia, dei figli – ha confessato -. Evidentemente era una cosa che volevo solo io. Ci ho messo due anni per dimenticarla. Non riuscivo a intraprendere altre storie. Avevo in mente solo lei. E’ stata una bella cicatrice. Oggi fa male ancora. E’ una sconfitta. Io amavo quella donna. Tante situazioni esterne hanno influito”.