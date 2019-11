Costanzo e Maria De Filippi, la foto delle nozze è un falso

editato in: da

La foto delle nozze di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è un falso. A dichiararlo, nel corso del programma Vite da Copertina, è Giovanni Ciacci secondo cui lo scatto più famoso della coppia sarebbe in realtà un fotomontaggio.

Nel corso della trasmissione in onda su Tv8, l’ex protagonista di Detto Fatto ha parlato di una delle coppie più famose della tv, svelando un retroscena sul loro matrimonio. Maria de Filippi e Maurizio Costanzo si incontrarono per la prima volta negli anni Novanta e nel 1995 si sposarono. Il matrimonio venne celebrato dall’allora sindaco Rutelli presso il comune di Roma.

Una cerimonia a cui parteciparono pochi intimi e di cui non ci sono molte foto. La più famosa e discussa è senza dubbio quella in cui Maria De Filippi appare con indosso un pomposo abito da sposa e un’espressione piuttosto interdetta, mentre Costanzo è alle sue spalle.

Secondo quanto svelato da Ciacci però si tratterebbe di un falso creato ad arte dal direttore di un giornale di cui però non ha fatto il nome. Era il 1989 quando Costanzo, invitato a Venezia per un convegno sul tema della pirateria cinematografica, incrociò per la prima volta lo sguardo di Maria De Filippi.

Lei lavorava per la società di comunicazione che aveva organizzato l’evento e da allora i due divennero inseparabili. Qualche anno dopo Maria diventò la quarta moglie di Maurizio e negli anni Duemila la coppia prese in affido Gabriele.

Quello fra Costanzo e la De Filippi è un amore grande che spesso anche i due fanno fatica a raccontare. Nel corso degli anni hanno superato tante difficoltà e il loro rapporto è diventato sempre più forte. Dall’attentato in cui rischiarono la vita, agli attacchi contro Maurizio per il suo impegno contro la mafia, sino ai pettegolezzi contro Maria quando per la prima volta decise di mettersi alla prova di fronte alla telecamera.

La coppia non ha mai commentato lo scatto, che spesso lascia interdetti per l’espressione della sposa, e solo oggi scopriamo grazie a Giovanni Ciacci che si tratterebbe di un falso.