Maurizio Costanzo, confessioni sulle nozze con la De Filippi (e Amici)

Maurizio Costanzo torna a parlare dell’amore per Maria De Filippi svelando, a sorpresa, la sua gelosia nei confronti della conduttrice.

Ospite del programma radiofonico Un giorno da Pecora, in onda su Rai Radio Uno, il conduttore ha raccontato il rapporto con la moglie, a cui è legato ormai da circa trent’anni e con cui nel 2005 ha adottato Gabriele, il loro unico figlio che oggi ha 27 anni.

“Seguo Amici – ha svelato Costanzo -. Perché poi vengo interrogato la mattina successiva. Mi piace, lo vedo tutto. E vedo anche C’è posta per te. Non seguo Uomini e Donne, perché a quell’ora ho da lavorare. Ma fui io ad insistere per fare Uomini e Donne Over, pensai che per i non più giovani poteva essere una bella iniezione di vita”.

Prima di incontrare Maria De Filippi, Costanzo era stato già sposato con Lori Sammartino, Marta Flavi e Flaminia Morandi, vivendo un’intensa relazione anche con Simona Izzo. “I primi tre matrimoni, prima di arrivare al quarto sono stati i più grandi errori della mia vita – ha rivelato il giornalista -. C’è sempre un appuntamento ma tu non sai quando sarà. Con lei l’ho riconosciuto perché dopo un po’ che eravamo insieme ho capito che quello poteva essere ‘IL’ matrimonio. Maria mi ha insegnato cos’è il matrimonio, mi ha insegnato il rispetto e l’amicizia”.

Anche se sono trascorsi tanti anni dal 1995, quando la coppia si sposò, l’amore (e la gelosia) resistono. “Sono geloso di lei – ha ammesso Costanzo -, ma dato che lei è una donna intelligente non mi ha dato motivo di esserlo. Stiamo per celebrare le nozze d’argento: si può esser gelosi di una donna con cui stai da così tanto tempo”.