Maurizio Battista, la figlia di 3 anni in ospedale: “Anna è forte”

Anna, la figlia di 3 anni di Maurizio Battista, è stata ricoverata in ospedale. Ad annunciarlo il comico che su Facebook ha condiviso un post, mostrando la manina della piccola con una flebo. Un momento difficile per l’attore romano che ha ricevuto grande affetto e supporto dai fan, preoccupati per la salute della piccola.

Tre anni, un sorriso dolce e riccioli biondi: Anna è nata dalla relazione fra Maurizio Battista e Alessandra Moretti. Un amore tormentato, soprattutto a causa della grande differenza d’età, che ha portato il comico a diventare padre a 59 anni. Per questo l’attore non ha mai nascosto di avere un rapporto speciale con la piccola, che ha cambiato la sua vita e il modo di vedere il futuro. “Vorrei avere ventiquattro ore per godermela visto che non ho vent’anni e non posso godermela per altri cento” aveva confessato qualche tempo fa.

In queste ore Battista ha sorpreso tutti, pubblicando su Facebook un post in cui ha voluto ringraziare pubblicamente lo staff del Bambino Gesù di Roma che si è preso cura della sua Anna. “Grazie ai medici del Bambino Gesù di Roma – ha scritto – e sì, le Annarelle sono forti”.

Il comico non ha aggiunto altre informazioni e non ha risposto alle domande dei fan. Anche la sua compagna, Alessandra Moretti, ha pubblicato poche parole, affermando di trovarsi in ospedale con la piccola Anna. “Io comprendo che siamo quasi sotto teatrale e che mi scrivete per le notizie sui biglietti – ha scritto la donna -, come e dove acquistarli, ma c’è una email apposita ed un sito ufficiale con tutte le info. Io mi trovo in ospedale con mia figlia. Vi prego di non tartassarmi, grazie”.

Le parole di Battista – “Anna è forte” – fanno sperare che la piccola stia bene e che, dopo la grande paura, possa riprendersi presto. Nata nel 2016, è frutto di un amore per cui il comico ha combattuto e che è stato fortemente criticato. “Anna nasce da una battaglia – ha spiegato lui -. Io e Alessandra siamo stati attaccati sul web per la differenza d’età, ci sono degli stereotipi. Oggi è facile su internet insultare e dire cose brutte. Questa cosa ci ha un po’ ferito”.

Battista ha altri due figli: Federica, 29 anni, e Simone, 33, con cui però i rapporti sono stati interrotti a causa della decisione dell’attore di crearsi una nuova famiglia.