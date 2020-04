Mattino Cinque, Federica Panicucci tornerà. Congelata la conduzione della Volpe

editato in: da

Federica Panicucci tornerà al timone di Mattino Cinque, mentre sembra congelata la conduzione di Adriana Volpe. Come è ormai noto Mediaset ha deciso di bloccare alcune trasmissioni fra cui CR4 – La Repubblica delle Donne, Domenica Live e Uomini e Donne. Quest’ultimo ripartirà a breve con una nuova formula creata da Maria De Filippi.

Mattino Cinque non ha subito uno stop, ma è stato trasformato. La rete ha deciso di mandare a casa Federica Panicucci per lasciare più spazio all’informazione. Una scelta che aveva fatto temere l’addio della conduttrice allo show mattutino. Alcune indiscrezioni avevano parlato di una sostituzione della presentatrice con Adriana Volpe. L’ex star de I Fatti Vostri infatti è stata molto apprezzata dai telespettatori per il suo comportamento al GF Vip.

Nel corso del reality di Alfonso Signorini, la Volpe ha mostrato grande garbo e professionalità. Sempre sorridente, non è mai stata sopra le righe ed è considerata la vincitrice morale del programma. “Mi auguro di avere un’opportunità con Mediaset perché mi piace il loro modo di fare gruppo, famiglia”, aveva detto poco dopo l’uscita dallo show di Signorini, lasciando intendere che ci fossero delle trattative in atto.

Il suo posto sembrava a Mattino Cinque, per sostituire la Panicucci oppure per guidare la versione week end dello show con Michele Cucuzza. Sembra però che i dirigenti Mediaset abbiano cambiato idea. Secondo Dagospia il budget limitato avrebbe spinto la rete ad annullare i progetti per il nuovo programma e a riconfermare Federica Panicucci.

“La riconferma di Federica Panicucci sarebbe cosa certa – si legge – così come sarebbero esigue le speranze per l’operazione weekend con Volpe e Cucuzza. Sarà difficile trovare il budget per assicurare la messa in onda di titoli forti e noti, improbabile dunque che si possa puntare su fasce minori attualmente spente”.

La Panicucci nelle scorse settimane non aveva commentato i gossip su un suo addio a Mattino Cinque. La conduttrice, molto attiva su Instagram, sembra concentrata solo sull’amore per Marco Bacini, il suo fidanzato, e sui figli Sofia e Mattia, nati dal matrimonio con il deejay Mario Fargetta.