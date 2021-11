Mattino 5, Federica Panicucci lascia lo show (ma solo per Natale)

Panicucci a Venezia 2021, Bacini replica agli attacchi con una lezione di stile

Federica Panicucci è una conduttrice molto amata dal pubblico, e il suo Mattino 5 è uno show che ottiene sempre ottimi indici di ascolto. Forse è per questo che Mediaset avrebbe deciso di proseguire con la messa in onda anche durante il periodo natalizio, tuttavia potrebbe esserci una grande novità: si parla infatti di una conduzione in solitaria di Francesco Vecchi.

Federica Panicucci, pausa da Mattino 5

In queste ultime ore si è parlato molto del palinsesto Mediaset, che sta subendo delle notevoli rivoluzioni. Tra show cancellati e cambiamenti dell’ultimo momento, spicca una notizia che ha sorpreso molti telespettatori. Si tratta di un’indiscrezione lanciata da Dagospia, e che per ora non ha ancora trovato conferma. Secondo quanto riportato dal magazine di Roberto D’Agostino, lo show condotto dalla Panicucci proseguirebbe anche durante le feste natalizie. Invece di andare in pausa, dunque, Mattino 5 potrebbe continuare ad andare in onda – per la gioia del suo pubblico.

Ma le indiscrezioni non finiscono qui: pare infatti che Federica Panicucci sia pronta a lasciare il suo posto a Francesco Vecchi, che solitamente la affianca durante l’appuntamento quotidiano. Dunque la conduttrice si prenderebbe delle meritatissime ferie – a quanto sembra già a partire dal 13 dicembre 2021 – e lascerebbe il programma nelle fidate mani del collega. Si tratterebbe ovviamente di una soluzione temporanea, per permetterle di staccare la spina almeno nel periodo di Natale. Stando ai rumor, infatti, la Panicucci tornerebbe al timone di Mattino 5 subito dopo l’Epifania, con il rientro alla “normalità” post vacanze.

Federica Panicucci, i nuovi progetti

D’altronde, la conduttrice sembra avere altri progetti in serbo, proprio per le settimane natalizie. Secondo quanto riportato da TvBlog, la Panicucci affiancherebbe Al Bano alla guida di Capodanno in musica, lo show che ci terrà compagnia la sera – e la notte – del 31 dicembre 2021 in attesa del nuovo anno. Il Capodanno di Canale 5 è sempre un appuntamento molto atteso, e questa volta potrebbe portare la firma di due volti molto amati dal pubblico. Stando alle prime indiscrezioni, inoltre, la location scelta per l’evento sarebbe Bari.

Che la notizia sia vera? Nelle scorse ore, Federica Panicucci l’ha condivisa tra le sue storie di Instagram, e ciò sembra darle proprio la conferma tanto attesa. La presentatrice torna dunque ad una delle sue grandi passioni, la musica. Impossibile non ricordarla quando, ancora giovanissima, era alle prese con la conduzione del Festivalbar. Nel corso degli anni ha poi avuto molte occasioni per recuperare quello stretto rapporto con il mondo musicale, al timone di programmi come il concerto di Natale e quello di Capodanno.

In questo turbinio di impegni televisivi, Federica Panicucci non sta trascurando la sua vita privata. Mamma e compagna felicissima, solo poco tempo fa è stata ospite a Verissimo e ha parlato un po’ della sua storia d’amore. Lei e Marco Bacini, il suo fidanzato ormai da diversi anni, si sono già trovati a rimandare le loro nozze a causa della pandemia e, a quanto pare, ora sarebbero pronti a fare il grande passo. La data, tuttavia, non è ancora stata scelta: che il 2022 sia l’anno perfetto per coronare il loro sogno d’amore?