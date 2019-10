Salvini replica a Elisa Isoardi: “Niente di compromettente sui miei cellulari”

editato in: da

Ci son coppie che si fa proprio difficoltà a immaginar divise. Romina Power ed Albano Carrisi, Giulia De Lellis e Andrea Damante, Angelina Jolie e Brad Pitt. Eppure, come a tutte le coppie normali, capita che le strade si dividano per sempre. Quando succede, far dimenticare al pubblico, e a sé stessi, quello che si è stati è particolarmente difficile e basta poco per fomentare il gossip. Sta capitando anche a Elisa Isoardi e Matteo Salvini, prima follemente innamorati e ormai estremamente lontani.

A scatenare le voci sono state delle recenti rivelazioni della Isoardi, attualmente impegnata con la Prova del Cuoco, esternate durante un’intervista rilasciata a Un giorno da Pecora. La conduttrice, in quell’occasione, aveva dichiarato di non aver poi tutta quella fiducia che dovrebbe essere alla base di un rapporto sano. Ha ammesso, infatti, di aver sottratto di nascosto il telefono dell’ex ministro, di avergli rubato la password e di aver spiato tra i suoi messaggi.

Quello che ha scoperto non deve essere stato piacevole, tanto che la Isoardi si è arrabbiata a tal punto da rompere lo smartphone di Matteo Salvini. Se inizialmente quest’ultimo aveva glissato sull’argomento, concentrandosi esclusivamente sulla politica, è tornato ad affrontare il discorso.

Salvini, così, ha scelto lo stesso mezzo della sua ex fidanzata per ribattere a quanto da lei detto e ha rilasciato, anche lui, un’intervista alla famosa trasmissione radiofonica. Accolto con un mojito, che ha ammesso di non poter bere per via dell’elevata quantità di zuccheri presente nel cocktail, ha dichiarato:

Non ci vogliono i servizi segreti russi per indovinare la mia password. Che la lsoardi ha guardato nel mio telefono l’ho scoperto grazie a voi. Nei miei telefoni ci sono tantissime cose di lavoro ma non c’è granché di interessante, ci sono cose tradizionali. Escludo che lei possa aver trovato sul mio telefonino la presenza di altre donne con cui avevo relazioni più che amichevoli. Ma se l’ha detto avrà avuto le sue buone ragioni.

La risposta di Matteo Salvini è, dunque, arrivata e smentisce le dichiarazioni della Isoardi. D’altronde, per l’ex ministro, Elisa sembra essere soltanto un lontano ricordo. Per lui, ormai, esiste solo la sua Francesca, con il quale è felicemente fidanzato. A tal proposito, ha confessato:

Francesca mi chiama Teo o Amore. Io la chiamo Amore.

La Isoardi ignorerà la risposta del suo ex compagno o ribatterà prontamente con l’ennesima frecciatina?