Matteo Salvini e Francesca Verdini: baci appassionati e coccole al mare

Matteo Salvini e Francesca Verdini, coccole in vacanza

Matteo Salvini e Francesca Verdini si concedono una pausa sulla spiaggia di Milano Marittima.

A sorprenderli in questa che sembra la prova generale per una luna di miele, è il settimanale Diva e Donna che ha pubblicato alcune foto “proibite” che non lasciano dubbi sulla passione che c’è tra loro. Il vicepremier e la fidanzata si scambiano coccole, baci e tenerezze tra le onde del mare.

Lei si aggrappa alla sua schiena e lo stringe forte, poi lo bacia con trasporto. E non mancano effusioni più romantiche. Come riporta la rivista, dopo la rottura con la conduttrice Elisa Isoardi, pochi avrebbero immaginato di vedere Salvini subito così innamorato ma lui si è lanciato in una storia che in soli quattro mesi sta bruciando le tappe e brucia… di passione.

In effetti Salvini non era mai uscito così allo scoperto con la Isoardi, oggi al centro delle polemiche per una foto pubblicata su Instagram insieme a un bambino. La presentatrice della Prova del Cuoco dopo aver dichiarato di non desiderare al momento altri uomini, si sente libera e dimostra questa assenza di legami con una foto in topless.

Il Ministro invece appare molto coinvolto nella relazione con Francesca, figlia di Denis Verdini. La loro storia va avanti da qualche mese e pare aver superato anche la prova vacanze.