Salvini in crisi con Francesca Verdini, Elisa Isoardi reagisce così

Matteo Salvini e Francesca Verdini sono in crisi? Mentre continuano i gossip su un flirt della giovane manager con un tentatore di Temptation Island in tanti si chiedono quale sarà stata la reazione di Elisa Isoardi.

La presentatrice qualche settimana fa aveva rilasciato una lunga intervista in cui, per la prima volta, commentava la love story del leader della Lega con la Verdini. Una relazione nata dopo il loro addio, arrivato a causa dei rispettivi impegni lavorativi e di una lontananza sempre più forte.

“Mi stavo annientando nell’attesa – aveva confessato la conduttrice parlando di Salvini -. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso. Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi”. Elisa non si era tirata indietro nemmeno quando le era stato chiesto di commentare la relazione fra Matteo e Francesca.

“Se torna a casa e trova un sorriso, se lo merita. La politica oggi è livore. Noi due, alla fine, non riuscivamo più a scambiarci questo sorriso – poi aveva concluso sibillina -. Vediamo se riuscirà a starle vicino come non ha fatto con me”.

Come avrà reagito Elisa Isoardi di fronte ai gossip su una crisi fra il suo ex e la nuova fidanzata? Negli ultimi giorni la conduttrice de La Prova del Cuoco è rimasta in silenzio su Instagram e non ha pubblicato nulla. Poi un post per raccontare il suo ritorno in tv, con uno scatto realizzato dietro le quinte degli studi televisivi.

Nessun riferimento a Salvini, anche se tanti follower le hanno scritto chiedendole di dire la sua sulla vita sentimentale dell’ex. Ma Elisa rimane in silenzio ed è certa di volersi concentrare unicamente sulla sua carriera. “Manca poco all’inizio della Prova del Cuoco, intanto si lavora” ha scritto la presentatrice.

Ormai Matteo appartiene al passato e, dopo un addio doloroso, la Isoardi non sembra disposta a tornare indietro, ma è decisa più che mai ad andare incontro al suo futuro, fra la Prova del Cuoco, Ballando con le Stelle e, forse, un nuovo amore.