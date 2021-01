I matrimoni vip rimandati a causa del Covid: chi si sposerà nel 2021

editato in: da

Matrimoni vip nel 2020, chi ha detto Sì

Il 2020 è stato un anno complicato per le coppie che sognavano di convolare a nozze, sono tanti infatti i matrimoni vip che sono stati rimandati a causa del Covid. Secondo il Report Globale dell’impatto del Covid-19 sui matrimoni realizzato da Matrimonio.com, oltre il 70% delle nozze previste per il 2020 sono state rinviate. Per fortuna solo il 5% dei matrimoni (media europea) sono stati annullati, gli altri si svolgeranno appena possibile. Chi si sposerà nel 2021? L’anno appena iniziato sarà ricco di nuove promesse d’amore, con moltissimi personaggi famosi che si giureranno finalmente amore eterno.

Primi fra tutti Giorgia Palmas e Filippo Magnini che hanno vissuto un anno segnato da gioie e dolori. La coppia ha rimandato per ben due volte il matrimonio, ma ha anche consolidato l’amore con l’arrivo della piccola Mia. Nozze rimandate anche per Simona Ventura, che non vede l’ora di sposare il compagno Giovanni Terzi. Il giornalista e la conduttrice si sposeranno quando la pandemia sarà terminata. “Se non ci fosse stato il Covid saremmo già sposati – ha confessato Super Simo a Vero -. Ma noi vogliamo una festa vera, senza mascherine e preoccupazione”.

Dopo la romantica proposta di nozze a Parigi, i fan attendevano con ansia il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini. Il matrimonio però è stato rimandato per via dell’emergenza sanitaria. I due modelli, che si sono innamorati negli studi di Uomini e Donne, dopo essere diventati genitori di Azzurra, la loro secondogenita, erano pronti a dirsi sì. La romantica cerimonia è stata spostata al 2021 e la data ufficiale, con molta probabilità, verrà svelata su Instagram.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sarebbero dovuti sposare in Italia nell’estate del 2020, ma l’emergenza Coronavirus ha cambiato i loro piani. La coppia, che vive a Miami, è sempre più innamorata ed è pronta per il grande passo. Matrimonio rinviato anche per Katy Perry e Orlando Bloom: la popstar e l’attore avevano programmato il matrimonio in Giappone, ma la cerimonia è saltata. Alle nozze, che si svolgeranno non appena sarà possibile, ci sarà anche Daisy Dove, la figlia della coppia.

Niente da fare nel 2020 anche per James Middleton, il fratello minore di Kate. Dopo aver raccontato con coraggio la sua battaglia contro la depressione, aveva chiesto la mano di Alizee Thevenet. I due si sposeranno nel 2021 come ha annunciato il cognato di William. “È passato un anno da quando ho chiesto ad Alizee di sposarmi, che anno è stato! – ha scritto su Instagram James – Due case, il lockdown, due tentativi di matrimonio, ma la parte migliore è che posso condividerlo con te Alizee e non vedo l’ora di affrontare qualunque cosa ci riservi il futuro”.