A Masterchef trionfa l’amore, Antonio Lorenzon vince e fa la proposta al compagno

“Mi vuoi sposare?”. L’ultima edizione di Masterchef non poteva avere un finale migliore. A regalarlo Antonio Lorenzon che, dopo aver vinto la sfida ai fornelli, si è inginocchiato di fronte al compagno e gli ha chiesto di sposarlo. Un momento emozionante, fra lacrime di gioia e stupore, che si è concluso, come nelle favole più romantiche, con il fatidico “sì” e un bacio.

Antonio è il nono vincitore del programma culinario di Sky. Con la sua umiltà e i suoi piatti è riuscito a conquistare la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. In finalissima ha battuto Maria Teresa Ceglia e Marisa Maffeo con un menù intitolato Vita, vecchi ricordi, un tributo al passato, alle tradizioni condivise con gli affetti familiari, rivisitate in chiave moderna.

A fare il tifo per lui gli amici, la famiglia, ma soprattutto il suo compagno, che ha sempre creduto nel grande talento di Antonio. “Hai affrontato Masterchef con una filosofia semplice – ha commentato Locatelli -, ma con la consapevolezza delle tue forze. Devi dire grazie solo alla tua bravura e alla tua grande umiltà, una dote che tutti dovrebbero invidiarti”.

E quando su di lui è caduta una pioggia di coriandoli, Lorenzon non ha avuto alcun dubbio. “Vi ringrazio tutti – ha detto -, questo è un giorno molto particolare per me perché è una gioia che ho ricevuto ed è altrettanta gloria per una persona che ha creduto in me e voglio che anche per lui sia un momento speciale”. Poi si è inginocchiato di fronte al compagno: “Mi vuoi sposare?”.

Guardando l’anello, Daniel è rimasto incredulo, poi ha abbracciato Antonio: “Ma sei fuori? Certo che ti sposo!”. Un’emozione grandissima per la coppia, che ha regalato al pubblico la conclusione più romantica dello show. Commossi anche i giudici che hanno assistito alla proposta di nozze, applaudendo Lorenzon. Ora lo attendono nuove avventure: il premio da 100 mila euro, la pubblicazione del suo libro di ricette, ma soprattutto il matrimonio.