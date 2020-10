Massimo Lopez positivo al Coronavirus: i messaggi dei vip su Instagram

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Massimo Lopez è positivo al Coronavirus. A raccontarlo su Instagram è stato lo stesso attore che ha ricevuto immediatamente il sostegno dei colleghi vip. In un video postato sulla sua pagina, Lopez ha spiegato di avere la febbre e di essere risultato positivo al Covid-19. “Sono a casa da domenica perché ho cominciato ad avere un po’ di febbre che poi è salita a 38,5 – ha svelato -. Sono a casa adesso, monitorato dai medici telefonicamente. Le condizioni generali sono buone perché questa febbre è cominciata a scendere. Volevo tranquillizzarvi tutti, sperando che la cosa si risolva al più presto. Vi esorto a fare tanta attenzione, a usare le mascherine e il distanziamento sociale il più possibile. Vi abbraccio e incrociamo le dita”.

Tanti colleghi hanno commentato il post di Massimo Lopez, abbracciandolo virtualmente. Fra loro Paola Barale e Mara Venier, che è molto amica dell’attore, ma anche Fiordaliso e Virginia Raffaele. La lista dei vip colpiti dal Covid-19 si allunga sempre di più. Solo qualche giorno fa Alessia Marcuzzi aveva rinunciato a condurre la puntata delle Iene perché risultata “leggermente positiva al test rapido”. “Sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid – aveva raccontato in collegamento -, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido […] Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva”.

Fra i personaggi colpiti dal Coronavirus anche Massimiliano Ossini che, dopo essere guarito, insieme alla moglie Laura Gabrielli, ha raccontato la sua esperienza. “Avevo mal di testa e grande spossatezza; ero stranamente stanco, anche il pomeriggio precedente – ha spiegato al Corriere della Sera -. Mia moglie, invece, al risveglio aveva i miei stessi sintomi, ma anche del mal di gola […] I primi tre giorni sono stati duri con dei forti dolori muscolari in tutto il corpo ed i giorni a seguire il riposo era necessario per poi intraprendere il percorso di guarigione. Oggi ne parlo con lo scopo di poter sottolineare quanto il Covid-19 sia una cosa seria e che bisogna rispettare a prescindere tutte le regole e indicazioni che lo Stato e il Ministero della Salute ci comunica quotidianamente”.