Massimo Giletti in lutto, su Instagram il dolore di Corona per l’amico

editato in: da

Un grave lutto ha colpito uno dei protagonisti della televisione italiana, il padre di Massimo Giletti infatti è scomparso alcuni giorni fa nell’ospedale di Novara. Fabrizio Corona, amico del presentatore tv, ha mostrato tutta la sua solidarietà e l’affetto in questo momento così complicato.

L’imprenditore novantenne Emilio, padre di Giletti è scomparso alcuni giorni fa, lasciando nel cuore di suo figlio e della famiglia intera un grande dolore. L’uomo era il proprietario dell’azienda tessile omonima, la Giletti S.p.A., all’interno della quale lo stesso Massimo ha lavorato come operaio.

“Mio padre mi ha insegnato la semplicità. Da lui ho imparato a tenere duro e ad avere le spalle larghe”, così il giornalista e conduttore televisivo ha parlato del rapporto con papà Emilio.

E ora, il conduttore di Non è l’Arena ha dovuto dirgli addio, suo padre infatti, ricoverato nell’ospedale di Novara il giorno di San Silvestro a seguito di un’aneurisma non ce l’ha fatta.

A stringersi al dolore di Massimo, di sua mamma Giuliana e dei suoi fratelli maggiori Emanuele e Maurizio, anche Fabrizio Corona che da tempo condivide un rapporto sincero e autentico con il presentatore di La7.

Tra i due c’è sempre stata una certa sintonia, dimostrata dallo stesso Giletti che in più occasioni ha difeso Corona incolpando il sistema per le disavventure del re dei paparazzi. Fabrizio che è stato più volte invitato a raccontare la sua versione dei fatti a Non è L’arena, si era guadagnato anche il ruolo di invitato per la trasmissione.

Quando Corona è tornato in carcere, coinvolto nel caso Fogli, lo stesso Massimo ci ha tenuto a precisare la sua posizione su quanto stava accadendo. “Non sapete quanto mi sono arrabbiato con lui ma è colpa del sistema che lo usa. E’ un’accusa che facciamo anche a noi, al sistema che lo usa e non lo protegge”.

Giletti si era scagliato anche contro Alessia Marcuzzi e l’Isola dei famosi per averlo coinvolto nelle querelle avvenuta durante l’edizione del reality.

L’ex re dei paparazzi non ha mai nascosto l’affetto nei confronti di Massimo Giletti e proprio in occasione di questo grande lutto che sta attraversando il presentatore, ha deciso attraverso il suo profilo Instagram di esprimere tutta la sua vicinanza al conduttore di Non è L’arena.

Prima una storia su Instagram, per esprimere l’affetto che lo lega a Massimo poi una fotografia pubblicata sul social network dedicata a proprio a lui.

Ti stimo come uomo, come giornalista, come persona, per quello che hai fatto, per quello che sei diventato e per come hai reagito allo schifo che ti hanno fatto. Sei uscito più forte e più vincente di prima perché tu sei il giornalista. Ti sono vicino e grazie per esserci stato sempre per me in silenzio e in disparte in questi difficili 9 mesi.Ti voglio veramente bene e ti porto nel cuore ❤️.

Parole autentiche e sincere che Fabrizio Corona ha voluto dedicare all’amico per mostrargli tutta la sua vicinanza in questo momento.