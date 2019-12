Massimo Boldi pronto alle nozze con la giovane fidanzata Irene

editato in: da

Massimo Boldi è pronto alle nozze con Irene Fornaciari, la giovane fidanzata che gli ha rubato il cuore. L’attore è legato da qualche tempo alla 40enne e, nonostante la differenza d’età (lui ha 74 anni), la love story procede a gonfie vele. Intervistato dal settimanale Oggi, il comico ha svelato di essere molto felice e di sognare un secondo matrimonio dopo quello con Maria Teresa Selo, scomparsa nel 2004.

Boldi ha tre figlie – Micaela, Manuela e Marta – e la sua famiglia sarebbe favorevole alle nozze con Irene. “Ora mi piace pensare di fare progetti con lei – ha spiegato al giornalista di Oggi -. Pensi che quando ho detto alle mie figlie che stavo pensando di sposarla mi hanno risposto sorridendo: ‘Certo papà, perché no?’”.

Come pegno d’amore e del suo impegno, Boldi ha deciso di regalare un anello a Irene. “È un pegno d’amore, questo è certo – ha detto -. Qualche settimana fa grazie ad un amico di Irene, a Lucca, ho trovato quello che volevo per lei. E significa solo una cosa: che l’ho scelta”

“Non me lo aspettavo – ha confessato Irene –. E se è arrivato così, significa che lui ha sentito di volerlo fare. Oltre a essere un pegno d’amore rappresenta un impegno reciproco”. L’incontro fra Boldi e la 40enne è arrivato dopo la fine della love story dell’attore con Loredana De Nardis, sua compagna per diverso tempo.

Il primo incontro sarebbe avvenuto per caso su un treno. “Organizzo per mio interesse personale degli eventi a favore dei bambini e quel giorno stavo rientrando da uno di questi impegni – ha raccontato Irene -. L’ho visto e ho pensato: chi sa se sarebbe disponibile a partecipare al prossimo evento? Mi sono fatta coraggio e alzando il dito come a scuola, mi sono presentata e da quel momento abbiamo iniziato a scriverci e poi a sentirci al telefono. Era una bella amicizia che poi, nel momento in cui siamo riusciti a frequentarci, è diventata altro”.

“Che è una femmina con una bella testa l’ho capito solo dopo – ha svelato Massimo -. È così vitale”. E ora sogna le nozze.