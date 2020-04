Boldi lontano dalla giovane fidanzata: “Mi manca”

editato in: da

Massimo Boldi racconta le ultime settimane lontano dalla compagna Irene Fornaciari e svela di sentire molto la sua mancanza. L’attore 74enne è legato da diversi mesi all’imprenditrice. I due fanno coppia fissa e qualche tempo fa il comico aveva anche svelato di averle regalato un anello di fidanzamento.

“Mi sono anche innamorato di Irene – ha raccontato a Libero Quotidiano -, una dolce candida bellezza, unica che però… non vedo da sei settimane. Anzi no, la vedo tutti i giorni, grazie alla tecnologia del telefonino, però non di persona, mi manca molto”. L’attore sta trascorrendo queste giornate in casa, fra speranza e qualche ansia. “Ecco come passo le mie giornate ora, chiuso in casa, in trent’anni non ho mai fatto così tante volte le scale da cima a fondo – ha ammesso Boldi -. A parte gli scherzi, devo dire che questa situazione non la vivo granché bene, la vivo con l’ ansia che mi accompagna da quando sono nato. Paura? Sì, certe notti non dormo, mi agito”.

Classe 1945, Boldi nei mesi scorsi aveva fatto discutere per via della love story con Irene Fornaciari che ha ben 34 anni in meno di lui. Una storia d’amore nata dopo l’addio del comico a Loredana De Nardis, sua storica compagna e collega con cui ha girato numerosi film. Massimo ha tre figli – Micaela, Michela e Marta – nate dalle nozze con la moglie Marisa, venuta a mancare nel 2004.

Le tre donne sono molto legate al padre e, come ha svelato la stessa Irene, hanno un ottimo rapporto anche con la compagna di Boldi. “Sono delle donne meravigliose. Spesso usciamo tutti insieme senza alcun problema”, ha raccontato Irene.

Qualche tempo fa Massimo aveva svelato di aver regalato un anello alla giovane fidanzata. “Lei ha fatto un miracolo – aveva detto a Oggi -: ero spento e ho ritrovato la voglia di fare film. L’anello è un pegno d’amore, questo è certo. Qualche settimana fa grazie a un amico di Irene, a Lucca, ho trovato quello che volevo per lei. E significa una cosa: che l’ho scelta”.