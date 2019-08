Martina Nasoni dopo il GF rivela: “Dovrò operarmi di nuovo al cuore”

editato in: da

Martina Nasoni dovrà operarsi di nuovo al cuore. La vincitrice del Grande Fratello, che ha commosso tutti con la sua forza, ha svelato che per lei la battaglia non è finita.

21 anni e un passato non semplice, segnato da una patologia cardiaca, Martina ha conquistato tutti al GF condotto da Barbara D’Urso. Con la sua spontaneità e la voglia di vivere, la modella ha battuto la concorrenza arrivando prima.

All’interno della casa di Cinecittà la Nasoni aveva raccontato la sua storia, fatta di corse in ospedale, speranza e una malattia che aveva colpito duramente la sua famiglia. Anche la madre infatti è affetta dalla stessa patologia.

Martina aveva solo 12 anni quando subì la prima operazione al cuore e ora dovrà tornare sotto i ferri per subirne un’altra. “Il mio pacemaker va cambiato – ha annunciato al settimanale Spy -: a breve dovrò operarmi di nuovo. L’idea mi spaventa”.

La giovane, che aveva ispirato il cantante Irama per scrivere la canzone La ragazza con il cuore di latta, ha svelato di essere preoccupata per l’intervento, ma ha anche dimostrato, ancora una volta, il suo coraggio.

“Io ho 21 anni, ma penso di ragionare diversamente dalle mie coetanee – ha detto -. Tutto dipende da ciò che hai passato nella vita. Ciò che vivi ti fortifica e ti fa vedere la vita in modo diverso”.

Per diversi anni Martina ha lottato con la sua malattia, supportando anche la madre. “Mia mamma ha il mio stesso problema – ha spiegato -, solo che metteva il peacemaker e il corpo non lo accettava. Ha avuto molte complicazioni. Vedevo mia madre che entrava ed usciva continuamente dagli ospedali, io non piangevo a casa perché dovevo fare forza alla mia famiglia. Sentivo che se crollavo io, crollava mio padre”.

Nel frattempo la vincitrice del GF ha archiviato la sua storia d’amore con Daniele Dal Moro, conosciuto nel bunker di Cinecittà. “Tra me e Daniele è finita – ha confessato -: eravamo incompatibili caratterialmente. Ci sono rimasta male, più che altro perché ma avrei voluto che andasse diversamente. Qualche notte fa l’ho sognato che mi chiedeva scusa: mi ha fatto strano, ma non credo che accadrà nella realtà”.