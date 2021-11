Martina Colombari sbotta, la dura replica agli hater su Instagram

Venezia 2021, Martina Colombari seduce in Etro (e altre meraviglie da red carpet)

Ci sono due modi per reagire agli attacchi degli hater sui social: ignorarli e andare oltre oppure replicare a dovere, mettendoli a tacere. Martina Colombari ha optato per la seconda alternativa, esasperata dalle critiche che sono seguite a un suo innocente post in cui si mostrava finalmente abbracciata al figlio. Quello che è accaduto dopo per lei era del tutto inaspettato e forse anche per questo ha reagito colpo su colpo.

Martina Colombari guarita dal Covid, la foto con il figlio

Martina Colombari aveva annunciato il 23 ottobre di essere risultata positiva a un tampone e di aver preso il Covid, scrivendo: “Per fortuna solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto“. Una decina di giorni dopo ha pubblicato una foto che la ritrae felice e sorridente accanto al figlio Achille, una come tante in cui però comunicava l’avvenuta guarigione: “Mai come oggi amo essere negativa!” è la scritta che accompagna il post. Ma sotto si sono scatenati alcuni hater, che hanno messo in dubbio le parole della showgirl: “Possibile in una settimana già negativa?”, è uno dei commenti.

Martina Colombari replica agli hater

L’ex Miss Italia, infastidita dalle polemiche per una foto che doveva essere semplicemente l’annuncio di una bella notizia, ha voluto rispondere a chi metteva in dubbio la sua guarigione.

“Siccome io amo essere trasparente, e non sopporto la cattiveria della gente….. ecco qui !!! #aveterotto”, ha scritto Martina pubblicando il referto del tampone in cui si legge chiaramente l’esito negativo e la fine dell’isolamento domiciliare obbligatorio vista la guarigione.

Martina Colombari e il patto col diavolo, una bellezza senza età

Guardando le foto dell’attrice sul suo profilo Instagram, al di là della sterile polemica sulla guarigione, appare evidente come Martina Colombari abbia fatto un patto col diavolo e che sia – oggi forse più di ieri – bellissima nonostante il tempo che passa. Tra i suoi scatti molti la vedono acqua e sapone, senza trucco e in abbigliamento casalingo, ma ugualmente incantevole, con una pelle perfetta e quegli occhi magnetici che da sempre hanno conquistato tutti.

Martina Colombari e il figlio Achille, un rapporto complesso

Qualche mese fa, Martina aveva confidato al Messaggero di essere in una fase molto delicata del suo rapporto con il figlio Achille, che è legatissimo a lei e Costacurta, ma che non ha ancora le idee chiare sul suo futuro.

“Le litigate più grosse con mio figlio le ho fatte quando provavo a seguirlo con i compiti, etichettandogli persino i libri. Per lui siamo l’esempio vivente che l’università non sia fondamentale. Dice: a voi non è servita. Ora si è convinto che vorrebbe aprire un ristorante. Ma prima deve fare gavetta da cameriere, trovarsi un socio, lavorare sulla creatività e sul marketing. È difficile spronarlo senza demotivarlo”. E, per uscire da questa situazione difficile, la coppia ha deciso di affidarsi ad uno psicologo: «Lo dico serenamente: chiedere aiuto non è un atto di debolezza, ma di grande amore per i propri figli».