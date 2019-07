Martina Colombari su Instagram in bikini a 43 anni: lascia senza fiato

editato in: da

43 anni e non sentirli: Martina Colombari si spoglia su Instagram e lascia senza fiato, sfoggiando un bikini perfetto.

Attrice, showgirl e conduttrice, si è allontanata da tempo dal mondo della tv, ma sui social continua ad avere un grande successo. Dagli esordi nel 1991, quando vinse Miss Italia, ad oggi ne sono trascorsi di anni, ma Martina Colombari ha conservato tutta la sua bellezza.

Su Instagram sfoggia un bikini rosso che ha scatenato una pioggia di commenti positivi e like. “Non ci pensare” ha scritto l’attrice nella didascalia di una foto in cui è in costume al mare, subito dopo essere uscita dall’acqua.

La Colombari non ha mai nascosto di essere un’appassionata di sport. Adora andare in bicicletta, corre ed è spesso in palestra per allenarsi con il TRX. Per questo non sorprende il fatto che, a 43 anni, sfoggi un fisico scolpito e perfetto.

Non solo: la showgirl è anche una patita della buona alimentazione. Segue una dieta particolare che le consente di rimanere in forma senza patire la fame, depurando l’organismo. Martina porta a tavola pochi carboidrati e proteine buone, cereali integrali, come quinoa, riso e farro, frutta e verdura.

Preferisce il piatto unico, come ad esempio la pasta con il pesce e le verdure, e ha sostituito il latte con le alternative vegetali. Ogni tanto si concede qualche giorno in cui assume esclusivamente liquidi, puntando su centrifugati, spremute e passati di verdura. Nella sua dieta non mancano due litri di acqua al giorno, probiotici, Omega3 e antiossidanti.

Il risultato è un corpo perfetto e un bikini mozzafiato, molto apprezzato dai follower. Oggi, a 43 anni, Martina si sente finalmente felice, anche se per la moglie di Billy Costacurta il percorso per arrivare all’accettazione di sè stessa non è stato semplice.

“Il rapporto con lo specchio è stato difficile – aveva svelato qualche tempo fa alla Gazzetta dello Sport – in alcuni periodi mi sono odiata davanti allo specchio. La bellezza diventava un problema. Ho lottato per dimostrare che dietro all’involucro c’era una persona che aveva delle idee, che sapeva usare i congiuntivi. Per tanti anni tornavo a casa in lacrime dopo serate in cui nessuno mi parlava – aveva confessato -. C’era gente a cui io mi rivolgevo e che invece pensava ad altro mentre io stavo dicendo qualcosa. Poi ho costruito la mia carriera e non devo più dimostrare nulla”.